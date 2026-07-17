محافظ الوادي الجديد تبحث آليات التوسع في مكافحة سوسة النخيل الحمراء

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، الدكتورة نيفين العيسوي رئيس القطاع التجاري والمشروعات بشركة المعرفة التطبيقية المصرية للبحوث والخدمات (MAKERS)؛ وذلك لبحث موقف المشروعات المنفذة بالتعاون مع الشركة، وآليات التوسع في استخدام أحدث التقنيات لحماية الثروة الزراعية.

وشهد اللقاء استعراض مراحل استكمال نشر أجهزة الكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء بمختلف أنحاء المحافظة، بما يسهم في سرعة اكتشاف الإصابات، ورفع كفاءة منظومة المكافحة، والحد من انتشار الآفة، فضلًا عن دعم المستثمرين وصغار المزارعين.

وأكدت المحافظ وأشارت المحافظ إلى ضرورة تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للمزارعين والمهندسين الزراعيين خلال المرحلة المقبلة، للتدريب على استخدام أجهزة الكشف المبكر وتطبيقاتها الميدانية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة أعمال المكافحة.