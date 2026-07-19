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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مرافعة النيابة العامة في محاكمة 62 متهما بخلية اللجان الإدارية.. اليوم

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد 19 يوليو 2026، لمرافعة النيابة العامة والمتهمين في محاكمة 62 متهما، في القضية رقم 7425 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 1233 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا في القضية المعروفة باللجان الإدارية للإخوان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 1955 وحتى 20 أغسطس 2025، المتهمون جميعا انضموا لجماعة إرهابية، الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة

وأضافت التحقيقات أن المتهمين العاشر والتاسع والثلاثون والحادى والأربعون والخامس والأربعون والخمسون ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 62 متهما اللجان الإدارية للإخوان إرهاب

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