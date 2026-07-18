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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 13 مخبزًا بلديًا لإنتاج خبز ناقص الوزن والتصرف في الدقيق المدعم بالبحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة
ساندي رضا

شنت إدارة تموين أبوحمص بمحافظة البحيرة حملة رقابية مكثفة على المخابز البلدية، أسفرت عن ضبط 13 مخبزًا بلديًا ارتكبت مخالفات تموينية وصحية متنوعة، جاء في صدارتها إنتاج خبز ناقص الوزن بعجز يصل إلى 35 جرامًا في الرغيف الواحد، بجانب التصرف في الدقيق البلدي المدعم، والتوقف عن الإنتاج دون إذن رسمي، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة والتعليمات الوزارية.

وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبتكليفات من المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وسهير زعتر، وكيل المديرية، ومحمد أبو زيد، رئيس مركز ومدينة أبوحمص، لرفع كفاءة الرقابة التموينية وفحص شكاوى المواطنين بشكل فوري، حيث قاد الحملة ميدانيًا محمد فوزي، مدير إدارة تموين أبوحمص، برفقة خالد دراز، رئيس الرقابة التموينية بالمركز.

وتمكنت الحملة خلال التفتيش من ضبط مخبزين بلديين لإنتاج خبز ناقص الوزن بشكل جسيم بعجز بلغ 35 جرامًا و22 جرامًا للرغيف على التوالي، كما تم ضبط مخبز بلدي آخر لتصرفه في شيكارتين من الدقيق البلدي المدعم وبيعها في السوق السوداء بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى ضبط 6 مخابز بلدية أخرى لإنتاجها خبزًا ناقص الوزن بعجز متباين تراوح ما بين 6 إلى 16 جرامًا في الرغيف الواحد.

وواصلت الحملة جهودها بضبط مخبز بلدي لتوقفه تمامًا عن العمل وتعطيل الإنتاج دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة المختصة، فضلًا عن رصد مخبز رابع لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل الرسمية أمام المواطنين، ومخبز أخير بسبب عدم نظافة أدوات العجين المستخدمة، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة للمستهلكين.

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