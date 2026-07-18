تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة بلغ 9 سفن.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم، السبت، أن الميناء شهد خلال 24 ساعة تداول 18000 طن بضائع و652 شاحنة و144 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4 سفن و3000 طن بضائع و321 شاحنة و124 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5 سفن و15000 طن بضائع و331 شاحنة و20 سيارة.

وتابعت الهيئة أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين Posedin Express والحرية، بينما غادرت السفينتان PELAGOS Express والحرية2.

كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و233 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وآيلة.

وغادرت ميناء السويس السفينة LILY OF SEA وعلى متنها 7000 طن حديد متجهة الى اليمن.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1327 راكبا.