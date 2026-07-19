ماذا يحدث لضغط الدم عند تناول عصير البرتقال يوميا ؟

قد يساعد شرب عصير البرتقال يومياً على خفض ضغط الدم لاحتوائه على الهيسبيريدين، وهو بيوفلافونويد مرتبط بصحة القلب. مع ذلك، تختلف استجابة الأفراد بناءً على عوامل صحية معينة كالنظام الغذائي والتمثيل الغذائي

كيف يمكن لعصير البرتقال أن يخفض ضغط الدم؟

يُعرف عصير البرتقال بغناه بفيتامين سي، الذي يدعم المناعة، وقد يفيد أيضاً من يعانون من ارتفاع ضغط الدم، مما يجعله خياراً ذكياً محتملاً لروتينك الصباحي .

وجدت دراسة أجريت عام 2021 أن تناول البرتقال يومياً يحسن من ارتفاع ضغط الدم الطفيف، ربما بسبب مادة الهيسبيريدين ، وهي مركب مرتبط بصحة القلب وتنظيم ضغط الدم .

مع ذلك، لم تجد جميع الدراسات صلة قوية بين عصير البرتقال وانخفاض ضغط الدم، فقد وجدت بعضها فوائد لمؤشرات أخرى متعلقة بالقلب، مثل مستويات الكوليسترول ، وتشير دراسات أخرى إلى أن التأثيرات الإيجابية قد لا تنجم عن الهيسبيريدين، بل عن نواتج الأيض، وهي المواد التي تتكون عندما يُحلل الجسم مكونات عصير البرتقال.

المصدر verywellhealth