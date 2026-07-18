أيمن الزغبي: البنك الأفريقي يدعم المستثمرين المصريين بالتمويل والمعلومات

أكد أيمن الزغبي، مدير قطاع تمويل التجارة والاستثمار والشركات في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، أن البنك الأفريقي يواصل تقديم الدعم للمستثمرين المصريين الراغبين في التوسع داخل القارة الأفريقية، من خلال توفير التمويل والمعلومات اللازمة، بما يعزز فرص نجاح المشروعات الاستثمارية والتنموية.



وقال "الزغبي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي خلال تغطية خاصة للمنتدى الاقتصادي المصري التنزاني، ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، من دار السلام بتنزانيا، إن القارة الأفريقية تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن دور البنك الأفريقي يعد محوريًا في تمويل المشروعات، حيث يضخ مليارات الدولارات سنويًا لدعم تنفيذ مشروعات التنمية في دول القارة.

وأضاف أن البنك لا يقتصر دوره على توفير التمويل، بل يعمل أيضًا على تهيئة البيئة المناسبة أمام المستثمرين وتقديم البيانات والمعلومات التي تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية ناجحة.

ووجه الزغبي رسالة إلى المستثمرين المصريين، دعاهم خلالها إلى الاستفادة من الفرص المتاحة داخل أفريقيا، مؤكدًا أن القارة تمثل سوقًا واعدة للنمو والاستثمار، وأن المؤسسات التمويلية الأفريقية توفر الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات وتعزيز الشراكات الاقتصادية.