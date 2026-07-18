تراجع أسعار الوقود يعيد التضخم في كندا إلى ما دون 3%

رجح اقتصاديون إعلان هيئة الإحصاء الكندية، يوم الاثنين المقبل، عودة معدل التضخم السنوي إلى أقل من 3% في يونيو، مدفوعًا بانخفاض أسعار الوقود، لافتين إلى أن التضخم سيتراجع إلى 2.9% مقارنة بـ3.2% في مايو، بينما يتوقع محللو بنك رويال أن يصل إلى 2.8%.

ويرى خبراء بنك مونتريال أن هبوط أسعار الوقود بنسبة 10% في يونيو ينسجم مع توقعات السوق، رغم أن التوترات المتجددة في مضيق هرمز بدأت تدفع أسعار البنزين للارتفاع مجددًا. ويحذّرون من احتمال صعود التضخم في يوليو إذا استمرت الاضطرابات في الشرق الأوسط، وفقا وكالة بي ان ان بلومبيرج.

وأبقى بنك كندا سعر الفائدة الأساسي عند 2.25% للمرة السادسة، مؤكدًا أن الوضع في الشرق الأوسط يجعل توقعات التضخم غير مستقرة. ويتوقع البنك أن يستمر تأثير صدمة أسعار الطاقة حتى أوائل 2027 قبل أن يعود التضخم نحو هدف 2%.

وحتى الآن، لا يرى البنك دلائل على انتشار الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب في إيران إلى باقي السلع، إذ يمنع ضعف الاقتصاد الشركات من تمرير التكاليف للمستهلكين. لكن محللين يحذّرون من أن أي ارتفاع واسع في الأسعار فوق 3% سيجذب انتباه صانعي السياسة النقدية، خصوصًا في قطاع الغذاء الأكثر تأثرًا بتكاليف الشحن والوقود.

كما تسارع تضخم الغذاء إلى 3.8% في مايو، ومن المتوقع أن يبقى عند 3.6% في يونيو، بينما يواصل قطاع الإسكان التباطؤ مع انخفاض وتيرة النمو السكاني، ما يساعد في احتواء الضغوط السعرية.

سيحصل بنك كندا على بيانات التضخم لشهري يونيو ويوليو قبل قراره المرتقب في 2 سبتمبر.