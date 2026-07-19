أعلنت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام ومديرية الثقافة تستعد لإطلاق مسابقة "صيف الإبداع 2026".

الوادي الجديد تطلق مسابقة "صيف الإبداع 2026" لاكتشاف ورعاية المواهب



وقالت مجدي، إن هذه المبادرة تنطلق تحت شعار "موهبتك.. مستقبلنا"، وذلك في إطار السعي الدؤوب لاكتشاف ورعاية المواهب المتميزة من أبناء المحافظة وتسليط الضوء على إبداعاتهم في مختلف المجالات الفنية.

وأشارت إلى أن المسابقة تتضمن عدة مجالات فنية وإبداعية لتشمل طيفًا واسعًا من المواهب كـ “الغناء، والعزف، والشعر، والإلقاء، والابتهالات، والتواشيح”.

وأوضحت، أن باب التقديم للمسابقة يُفتح اعتبارًا من اليوم الأحد 20 يوليو الجاري ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل، وتم تيسير إجراءات التقديم لتشمل التسجيل الإلكتروني من خلال الرابط المخصص.

وقالت المحافظة في بيان لها، إنه حرصًا على التفاعل المباشر مع الجمهور، تتيح إذاعة الوادي الجديد فرصة استثنائية للمشاركة المباشرة على الهواء، وذلك وفقًا للمواعيد البرامجية المحددة أيام السبت، والأربعاء، والجمعة من كل أسبوع، في الفترة من الساعة الخامسة وحتى السادسة مساءً.

وتم تشكيل لجنة تقييم متخصصة تتولى عملية فرز واختيار الفائزين، لضمان اكتشاف أفضل المواهب ودعمها بشكل احترافي، على أن تُتوج هذه الجهود بتكريم الفائزين والمتميزين في احتفالية خاصة تليق بحجم إبداعاتهم.