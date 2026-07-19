اغتنم موسمها.. 6 خضراوات صيفية تمنح جسمك الترطيب والعناصر الغذائية

مع ارتفاع درجات الحرارة، ينصح خبراء التغذية بالإكثار من تناول الخضراوات الصيفية الطازجة، لما تحتويه من نسب مرتفعة من الماء، إلى جانب الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد على ترطيب الجسم وتعزيز الصحة العامة.

ووفقًا لتقرير نشره موقع Newswise نقلًا عن اختصاصية التغذية الإكلينيكية شارون كوليسون بجامعة ديلاوير الأمريكية، فإن هناك ستة أنواع من الخضراوات تستحق أن تكون ضمن الوجبات اليومية خلال فصل الصيف.

الطماطم.. تعزز صحة القلب

تتميز الطماطم باحتوائها على فيتامين C ومضاد الأكسدة الليكوبين، الذي يمنحها لونها الأحمر، وتشير الأبحاث إلى أن هذا المركب قد يساهم في دعم صحة القلب، وتقليل الالتهابات، وحماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة، فضلًا عن دوره في الحفاظ على نضارة البشرة.

الباذنجان.. غني بالألياف ومضادات الأكسدة

يحتوي الباذنجان على نسبة جيدة من الألياف الغذائية التي تدعم عملية الهضم وتساعد على الشعور بالشبع، كما تحتوي قشرته على مركب الناسونين، وهو مضاد أكسدة قد يساهم في حماية خلايا الجسم من التلف.

الخيار.. يساعد على ترطيب الجسم

يُعد الخيار من أكثر الخضراوات احتواءً على الماء، إذ تتجاوز نسبة المياه فيه 95%، لذلك يُنصح بتناوله خلال فصل الصيف للمساعدة في تعويض السوائل، كما يوفر فيتامين K الضروري لصحة العظام ووظائف تخثر الدم.

الذرة.. مفيدة لصحة العين

إلى جانب احتوائها على الألياف، تضم الذرة مركبات نباتية مثل اللوتين والزياكسانثين، اللذين يرتبطان بالحفاظ على صحة العين، وقد يساهمان في تقليل خطر الإصابة ببعض مشكلات الإبصار المرتبطة بالتقدم في العمر.

الكوسة.. خيار صحي قليل السعرات

تجمع الكوسة بين انخفاض السعرات الحرارية وارتفاع نسبة الماء، كما تحتوي على مضادات أكسدة مثل البيتا كاروتين واللوتين والزياكسانثين، وهي مركبات تدعم صحة العين وتساعد في حماية خلايا الجسم.

الفلفل الأحمر.. يعزز المناعة

يُعرف الفلفل الأحمر بارتفاع محتواه من فيتامين C، إلى جانب احتوائه على مركبات مضادة للأكسدة، مثل البيتا كاروتين والليكوبين، التي قد تساعد في تقوية الجهاز المناعي، ودعم صحة القلب، والحفاظ على صحة العين.

لماذا يوصى بالخضراوات الموسمية؟

توضح خبيرة التغذية أن الخضراوات التي تُستهلك في موسمها تكون أكثر طزاجة وجودة، وغالبًا ما تحتفظ بنسبة أعلى من العناصر الغذائية، كما تتميز بانخفاض أسعارها مقارنة بغيرها.

ويؤكد المتخصصون أن أفضل استفادة من هذه الخضراوات تتحقق عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن، مع الاعتماد على طرق طهي صحية مثل السلق أو الشوي أو الطهي بالبخار للحفاظ على قيمتها الغذائية.