قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية
القبض على 3 سائقين استعرضوا بسياراتهم فى حفل زفاف بالبحيرة
ثورة ومولد نبوي وذكرى النصر.. خريطة الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2026
تقرير | توتر واشتباكات ومقاطعة إعلامية.. كواليس مثيرة أعقبت نهائي كأس العالم 2026
لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 12 آلاف جنيه
في آخر ظهور .. هاني شنودة يكشف سر إقامته بمفرده
تقرير | زيادة 21% عن مونديال قطر.. كم حصدت إسبانيا بعد التتويج باللقب؟
الزمالك يوضح للجنة التراخيص باتحاد الكرة تفاصيل قضايا إيقاف القيد
نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً
تحرك برلماني لإصدار تشريع حاسم لاجتثاث جرائم الفضاء الإلكتروني وحماية المواطنين
اقتراحات برلمانية حاسمة لمواجهة الابتزاز الإلكترونى للأسر المصرية
البحرين.. منظومات الدفاع الجوي تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: اتجاه لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل

النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ
النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح «الشهابي»، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وكان قد عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع مسؤولي إحدى الشركات العالمية في مجال الزجاج، بحضور اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وشارك في الاجتماع من جانب الشركة المهندس محمود حجازي، مدير العمليات للشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، و سعيد بن بيلا، مدير الشراكات الاستراتيجية للشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لمتابعة مستجدات استثمارات الشركة القائمة في مصر، واستعراض خطتها التوسعية وخططها المستقبلية لزيادة الإنتاج والصادرات.

وكان قد أكد الدكتور محمد عوض، رئيس هيئة الاستثمار أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تحرص على التواصل المستمر مع المستثمرين ومتابعة مشروعاتهم، والعمل على سرعة حل أي تحديات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن التوسع في الاستثمارات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.

ورحب الرئيس التنفيذي للهيئة باستمرار الشركة في التوسع داخل السوق المصري، مؤكدًا أن زيادة استثمارات الشركة تعكس ثقتها في مناخ الاستثمار المصري والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، فضلًا عن المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

وأضاف أن الهيئة ستنسق مع الشركة بشأن الترتيبات الخاصة بافتتاح التوسعات الجديدة فور تحديد الموعد النهائي، بما يشمل إعداد أجندة الافتتاح، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتنظيم مراسم الافتتاح بصورة تعكس أهمية المشروع ودوره في دعم الصناعة الوطنية.

استثمارات بنحو 20 مليون دولار

من جانبهم، استعرض مسؤولو الشركة مستجدات تنفيذ مشروع التوسع الجديد، الذي يتضمن استثمارات تقدر بنحو 20 مليون دولار أمريكي لإدخال أحدث تقنيات تصنيع الزجاج من خلال إنشاء وتشغيل خط جديد لطلاء الزجاج بتقنية التفريغ، بما يسهم في إنتاج زجاج عالي الكفاءة يتمتع بخصائص بصرية وحرارية وميكانيكية متطورة، تدعم قطاعي التشييد والبناء وترفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح مسؤولو الشركة أن التوسعات الجديدة ستؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز القدرة التصديرية للمصنع، حيث من المتوقع أن تتجاوز صادرات الشركة 50% من إجمالي الإنتاج بعد اكتمال المشروع، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لتصنيع وتصدير الزجاج.

وأضافوا أن خط الإنتاج الجديد سيسهم في إنتاج زجاج موفر للطاقة يستخدم في المباني السكنية والتجارية، بما يساعد على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض احتياجات التبريد والتدفئة، دعمًا لجهود الاستدامة البيئية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة لضمان نجاح المشروع الجديد، وتعزيز مساهمة استثمارات الشركة في دعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمار الصناعي ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

الاستثمارات الصناعية التنمية الاقتصادية الصادرات الصناعية النائب ناجي الشهابي رئيس هيئة الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

حالة الطقس

تحذير عاجل.. أخطر موجة حر في صيف 2026 تبدأ في هذا الموعد

أسعار النقل العام

التذكرة بـ5 جنيه.. مفاجأة في أسعار النقل العام بالقاهرة بعد النظام الجديد

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

الأرجنتين واسبانيا

نهائي كأس العالم.. اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الأرجنتين وإسبانيا عقب صافرة النهاية

ترشيحاتنا

فتح باب التقديم بمدارس التمريض بالمنيا.. تعرف على شروط القبول والأوراق المطلوبة

فتح باب التقديم بمدارس التمريض بالمنيا.. شروط القبول والأوراق المطلوبة

يامال

من بيليه إلى يامال.. أصغر أبطال كأس العالم الذين كتبوا التاريخ قبل بلوغ العشرين

محافظ المنيا

فتح باب التقديم بمدارس التمريض بالمنيا.. تعرف على شروط القبول والأوراق المطلوبة

بالصور

طريقة عمل الكوارع بالخل و الثوم

الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..
الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..
الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..

بملابس جريئة.. رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

بكاميرات وذكاء اصطناعي.. أحدث "دراجة" كهربائية من فولكس فاجن

دراجة فولكس فاجن الكهربائية
دراجة فولكس فاجن الكهربائية
دراجة فولكس فاجن الكهربائية

درة تخطف الأنظار بفستان صيفي أبيض

درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى
درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى
درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد