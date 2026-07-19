رئيس الوزراء العراقي يزور طهران نهاية الأسبوع الجاري

أفادت وكالة الأنباء ​العراقية اليوم الأحد ‌أن رئيس الوزراء علي الزيدي ​سيزور طهران ​في نهاية الأسبوع ⁠الجاري، مضيفة ​أنه سيوقع خلال ​الزيارة مذكرات تفاهم في طهران في ​مجالات التعاون ​المشترك.



ونقلت الوكالة عن وزارة ‌الخارجية ⁠قولها "رئيس الوزراء يزور طهران نهاية الأسبوع الجاري... ​ويوقع ​في ⁠طهران مذكرات تفاهم في ​مجالات التعاون ​المشترك".

و من جانبها، استدعت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عمّان، وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة على استمرار الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضي المملكة، إضافة إلى البيانات التحريضية والاستفزازية الصادرة عن جهات رسمية إيرانية بشأن الأردن.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، إن الوزارة طلبت من القائم بالأعمال نقل رسالة واضحة إلى بلاده بضرورة وقف الاعتداءات على المملكة فورًا، مؤكدًا أن أمن الأردن وسلامة مواطنيه يمثلان خطًا أحمر لا يمكن المساس به، إلى جانب ضرورة وقف التصريحات التحريضية المرفوضة.

وأضاف المجالي أن الوزارة أكدت إدانتها واستنكارها للاعتداءات الإيرانية، التي وصفها بالغاشمة، مشيرا إلى أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة .