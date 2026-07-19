الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية احتجاجا على الاعتداءات والتصريحات التحريضية

استدعت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم /الأحد/، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عمّان، وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة على استمرار الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضي المملكة، إضافة إلى البيانات التحريضية والاستفزازية الصادرة عن جهات رسمية إيرانية بشأن الأردن.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، إن الوزارة طلبت من القائم بالأعمال نقل رسالة واضحة إلى بلاده بضرورة وقف الاعتداءات على المملكة فورًا، مؤكدًا أن أمن الأردن وسلامة مواطنيه يمثلان خطًا أحمر لا يمكن المساس به، إلى جانب ضرورة وقف التصريحات التحريضية المرفوضة.

وأضاف المجالي أن الوزارة أكدت إدانتها واستنكارها للاعتداءات الإيرانية، التي وصفها بالغاشمة، مشيرا إلى أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة .

كما أكد إدانة الأردن للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، مشددًا على تضامن المملكة الكامل ووقوفها إلى جانب دول الخليج في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وجدد المجالي التأكيد أن الأردن سيواصل اتخاذ جميع الخطوات المتاحة واللازمة لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته.