بعدما أثار حالة من الجدل .. أهم المعلومات عن النمس المصري

صائد الثعابين والفئران وصديق الإنسان

كان موجود عند الفراعنة كحيوان مقدس

أثار النمس المصري حالة كبيرة من الجدل في الأيام الماضية بعد انتشاره على السوشيال ميديا وظهوره في الفيوم.

وكشف خبراء البيئة، أن صورة الحيوان المتداول الايام الماضية في الفيوم ترجع إلى النمس المصري وهو حيوان متواجد في بيئتنا منذ آلاف السنين ولايوجد خوف منه فهو لا يؤذي الإنسان بل يساعده في القضاء على القوارض والثعابين.

ووفقا لما جاء في موقع Animal Diversity Web التابع لجامعة ميشيغان نعرض لكم أهم المعلومات عن النمس المصري.

يعد النمس المصري أحد أنواع الثدييات المميزة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط ويرتبط بالحضارة المصرية القديمة حيث كان رمزاً مقدساً.

شكل النمس المصري

يتميز النمس المصري بجسده الطويل والنحيل وذيل كثيف يتراوح طوله مقارنة بطول جسمه ويغطي جسمه فراء خشن يتراوح لونه بين الرمادي والبني المصفر، مع وجود شعيرات فاتحة وداكنة تمنحه مظهراً مبرقشاً كما له أذنين صغيرتين مستديرتين، وعيوناً ذات بؤبؤ مستطيل يساعده في الرؤية بوضوح في مختلف ظروف الإضاءة.

اماكن انتشاره

ينتشر النمس المصري بشكل واسع في معظم أنحاء أفريقيا وفي مقدمتها مصر ولكن لا يتواجد في الصحراء الكبرى والغابات المطيرة الكثيفة، كما يتواجد في أجزاء من شبه الجزيرة العربية وجنوب أوروبا مثل شبه جزيرة أيبيريا ويفضل النمس العيش في المناطق التي توفر غطاءً نباتياً جيداً بالقرب من مصادر المياه، مثل الغابات، السافانا، والمناطق الزراعية.

معلومات عن النمس المصري

يعتمد نظامه الغذائي على القوارض، الطيور، الثعابين والزواحف، الحشرات، والبيض.

يُعرف بكونه صياداً ذكياً وسريعاً على عكس ما يُشاع، فهو لا يمتلك حصانة مطلقة ضد سموم الأفاعي، ولكنه يعتمد على سرعة حركته وخفة جسده لتفادي لدغات الثعابين، ثم يوجه ضربة حاسمة للرأس.

هو حيوان نهاري بشكل رئيسي، يعيش غالباً في مجموعات عائلية صغيرة، لكنه قد يظهر سلوكاً انفرادياً أثناء البحث عن الطعام.

تلد الأنثى عادةً بعد فترة حمل تستمر حوالي 11 أسبوعاً، وتضع ما بين 2 إلى 4 صغار في كل مرة ويتميز الصغار بالنمو السريع حيث يتبعون الأم لتعلم مهارات الصيد في سن مبكرة جداً.

العلاقة مع الإنسان

في مصر القديمة، تم ترويض النمس المصري واستخدامه للسيطرة على القوارض والآفات في المنازل والحقول، مما جعله حيواناً مقدراً ومقدساً في بعض الأوقات أما في العصر الحديث، فغالباً ما يُنظر إليه كحيوان مفيد بيئياً لقدرته على ضبط أعداد الآفات، رغم أنه قد يشكل تهديداً أحياناً للدواجن في المزارع إذا لم يتم تأمينها بشكل جيد.

يلعب النمس المصري دوراً حيوياً في التوازن البيئي من خلال السيطرة على أعداد القوارض والزواحف، مما يجعله جزءاً لا يتجزأ من السلاسل الغذائية في المناطق التي يتواجد فيها