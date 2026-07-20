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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قصور الثقافة تنظم برنامجا أسبوعيا للاحتفاء بذكرى ثورة 23 يوليو

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قال محمد ناصف، مستشار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة للشؤون الفنية والثقافية، إن الهيئة تواصل أداء دورها باعتبارها أحد الأذرع الثقافية للدولة المصرية ووزارة الثقافة، من خلال إعداد برنامج أسبوعي يتماشى مع المناسبات الوطنية والقومية والمحلية، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، القائم بأعمال وزير الثقافة ووزير التعليم العالي، وبرئاسة الفنان هشام عطوة.

فعاليات في جميع الأقاليم الثقافية

وأوضح ناصف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة أعدت برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا للاحتفاء بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو، بالتعاون بين الأقاليم الثقافية الستة والإدارات المركزية بالقاهرة، مشيرًا إلى أن الفعاليات تُنفذ عبر نحو 590 موقعًا ثقافيًا، تشمل بيوت الثقافة والمكتبات والقصور المتخصصة والمسارح ودور السينما، بما يضمن وصول الأنشطة إلى مختلف المحافظات.

وأضاف أن البرنامج يتضمن عددًا من المبادرات، أبرزها "صالون الثقافة الجماهيرية" الذي يهدف إلى تعزيز الوعي العام وتوثيق مكتسبات ثورة 23 يوليو من خلال ندوات ولقاءات تثقيفية، إلى جانب مبادرة "شارع الفن" التي تقدم عروضًا فنية تفاعلية في الأماكن العامة والساحات المفتوحة، بما يتيح مشاركة الأسر والأطفال وكبار السن، ويعزز التواصل المباشر بين الثقافة والجمهور، مؤكدًا أن هذه الأنشطة تجسد رسالة الثقافة الجماهيرية في الوصول إلى جميع فئات المجتمع.

رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة الدكتور عبد العزيز قنصوة

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