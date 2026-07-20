مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس

اقتحم مستوطنون اليوم / الاثنين /، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عددا من مركبات المستوطنين اقتحمت الموقع الأثري في البلدة، بالتزامن مع تنظيم وقفة لرجال دين، دعما للطلب العاجل الذي تقدمت به دولة فلسطين لإدراج موقع سبسطية على قائمة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، في أعمال دورتها الـ48، المنعقدة حاليا في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، وتستمر حتى 29 يوليو الجاري.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي بيت لحم، وبيت جالا، وبلدات الدوحة، والعبيدية وزعترة ودار صلاح وجبل الموالح وهندازة رخمه وجناتا وحرمله ورفيدا شرقا والخضر وارتاح جنوبا، ومخيمات الدهيشة وعايدة والعزة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



