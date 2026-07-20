وزير الصناعة ومحافظ القاهرة يسلمان 40 عقد تقنين أوضاع لمصانع وورش شق الثعبان

سلم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، 40 عقدًا لتقنين أوضاع المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية ودعم الاستثمار وتعزيز التنمية بالمنطقة، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والأستاذ سيد أباظة، نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت بالغرفة التجارية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة ومحافظة القاهرة.

وأكد وزير الصناعة، خلال مراسم تسليم العقود، أن المرحلة الحالية تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير منطقة شق الثعبان، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف إحداث طفرة حقيقية بالمنطقة، من خلال توفير الدعم الفني اللازم لتعزيز القيمة المضافة لمنتجات الرخام والجرانيت، بما يسهم في زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح هاشم أن الوزارة تعمل على تذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين، من خلال تحسين الخدمات العامة بالمنطقة ومتابعة أوضاعها ميدانيًا بالتنسيق مع محافظة القاهرة، لرصد التحديات المتعلقة بالتراخيص والبنية التحتية والخدمات، والعمل على معالجتها لتوفير بيئة صناعية جاذبة ومحفزة للإنتاج.

وأضاف أن الوزارة تتحرك بالتوازي لمعالجة ملف المحاجر، حيث بدأت بالفعل اتخاذ خطوات جادة للتغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع، وذلك استنادًا إلى دراسة شاملة للبيانات والاستماع إلى مطالب المستثمرين، بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية ودعم صناعة الرخام والجرانيت.

وشدد وزير الصناعة على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالارتقاء بجودة الخامات والمنتجات الصناعية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تمتلكها مصر، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويرفع معدلات التصدير.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير من المستثمرين على تقنين أوضاع منشآتهم يعكس رغبتهم الجادة في العمل تحت مظلة القانون، مؤكدًا أن الدولة ستواصل تقديم الدعم للمستثمرين الجادين، وداعيًا باقي أصحاب المصانع والورش إلى سرعة استكمال إجراءات التقنين للاستفادة من التيسيرات التي توفرها الدولة.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة نجحت في تسليم 127 عقدًا لتقنين أوضاع المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان خلال الأشهر الأربعة الماضية، في إطار خطة الدولة لدعم النشاط الصناعي وتوفيق أوضاع المستثمرين.

وأوضح المحافظ أن المحافظة تواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير إجراءات التقنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتحقيق الاستقرار القانوني للمنشآت الصناعية، وتهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا.

ودعا محافظ القاهرة باقي المستثمرين وأصحاب الورش والمصانع إلى سرعة التقدم لاستكمال إجراءات تقنين أوضاعهم، مؤكدًا أن التقنين يحفظ الحقوق، ويوفر بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، ويعزز مكانة منطقة شق الثعبان باعتبارها واحدة من أكبر المناطق الصناعية المتخصصة في صناعة وتصدير الرخام والجرانيت.

ن ه/ هند /ت م ش