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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الزقازيق تطلق قافلة لخدمة 1300 مواطن بقرية المناصافور

قافلة طبية
قافلة طبية
محمد الطحاوي

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، أنه في إطار دور الجامعي المجتمعي ودعمها للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نظمت جامعة الزقازيق قافلة طبية وتوعوية وتنموية شاملة إلى قرية المناصافور التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

 وذلك تحت رعاية الدكتورة حنان النحاس نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واشراف الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات بهدف تقديم خدمات صحية وتوعوية وتنموية متكاملة للأهالي.

وتابعت الدكتورة حنان النحاس أعمال القافلة ميدانيًا واطمأنت على انتظام تقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين كما تفقدت مختلف الأنشطة التي تضمنتها القافلة مؤكدة أن جامعة الزقازيق تواصل تنظيم القوافل الطبية والتنموية للوصول بالخدمات إلى القرى الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودعمًا للمبادرات الرئاسية مشيرة إلى أن هذه القوافل تجسد التكامل بين مختلف كليات الجامعة وتسهم في تعزيز الوعي الصحي والاجتماعي والبيئي وتحقيق أثر إيجابي ومستدام للمواطنين.

وأكد الدكتور محمود طه عميد كلية الطب أنه ضمت القافلة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والمتخصصين في عدد من التخصصات الطبية شملت الباطنة والقلب والصدر والعظام والرمد والأورام والجلدية والأنف والأذن وطب الأسرة والمسالك البولية والمخ والأعصاب والأطفال وأمراض السمع حيث بلغ إجمالي المستفيدين من خدماتها 1300 حالة فيما جرى تحويل 35 حالة إلى مستشفيات جامعة الزقازيق لاستكمال الفحوصات وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وشهدت القافلة تنفيذ حملة للكشف المبكر عن أورام الثدي تضمنت توعية السيدات بأهمية الفحص الذاتي والطريقة الصحيحة لإجرائه بما يسهم في الاكتشاف المبكر للمرض والحد من مخاطره كما شاركت سيارة تنظيم الأسرة في تقديم خدمات الكشف على السيدات وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان إلى جانب تقديم التوعية الصحية اللازمة.

وفي المجال البيطري تم توقيع الكشف على الحيوانات وصرف العلاج اللازم وتنفيذ أعمال التجريع بما يدعم الحفاظ على الثروة الحيوانية وخدمة المربين وساهمت كلية الصيدلة في صرف الأدوية بالمجان للمرضى مع تقديم الإرشادات الخاصة بالاستخدام الصحيح للدواء والجرعات المناسبة ومواعيد تناولها فيما نظمت كلية التمريض حملة للكشف عن أمراض ضغط الدم شملت قياس الضغط وتوعية المواطنين بمخاطر ارتفاعه وانخفاضه وتحويل الحالات التي تحتاج إلى متابعة للعيادات المختصة.

وفي الجانب التوعوي نظم أطباء طب الأسرة ندوة بعنوان "مخاطر الزواج المبكر للفتيات" بينما نظمت كلية الحقوق ندوة حول "الأبعاد القانونية والاجتماعية للحد من زواج القاصرات والعنف الأسري" تحت إشراف الدكتورة شيماء عبد الغني عطا الله عميد الكلية كما نظمت كلية التكنولوجيا والتنمية ندوة عن إعادة تدوير الزيوت المستعملة والاستفادة منها في صناعة الصابون بهدف نشر ثقافة الحفاظ على البيئة والاستغلال الأمثل للموارد.

وشهدت القافلة أيضًا مشاركة فعالة من شركة أوركيديا التي دفعت بعيادة عيون متنقلة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية لتقديم خدمات الكشف والعلاج لأهالي القرية.

ونفذت القافلة تحت إشراف محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وبمشاركة كليتي الطب والصيدلة وفرق التوعية وخدمات تنظيم الأسرة والإدارة البيطرية حيث لاقت القافلة إقبالًا واسعًا من أهالي القرية الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود جامعة الزقازيق في تقديم خدمات طبية وتوعوية وتنموية متكاملة.

الزقازيق جامعة الزقازيق حياة كريمة قافلة طبية وتوعوية وتنموية ديرب نجم

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