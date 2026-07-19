بسبب خلافات عائلية.. مقتل مزارع على يد شقيقه بالشرقية

شهدت قرية العراقي التابعة لمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية جريمة مأساوية راح ضحيتها مزارع يبلغ من العمر 43 عاما بعدما تعرض لاعتداء على يد شقيقه ونجله وزوجة المتهم.

وذلك بسبب خلافات عائلية قديمة وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة.

تعود احداث الواقعة عندما استقبلت مستشفى ابوحماد المجني عليه راضي أحمد السيد ويعمل مزارعا وصاحب محل لتجارة الأعلاف والحبوب مصابً وتوفي فور وصوله المسشفى وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

فيما كشفت التحريات الأولية أن المجني عليه تعرض للاعتداء أثناء تواجده في أرضه الزراعية بقرية العراقي حيث انهال عليه المتهمون بالضرب مستخدمين شومة خشبية وسيخا حديديا وقطعا من الطوب ما تسبب في إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته.

وكشفت التحقيقات أن الخلافات بين المجني عليه وشقيقه المتهم محمد البالغ من العمر 49 عاما بدأت منذ سنوات عقب تدخل المجني عليه لمطالبة شقيقه برد الحقوق المالية لشقيقتهما وهو ما أدى إلى توتر العلاقة بينهما واستمرار النزاعات خاصة مع وجود أراض زراعية متجاورة للطرفين بالإضافة إلى خلافات بشأن حظيرة مواش مجاورة لمنزل المجني عليه.

وقالت زوجة المجني عليه في أقوالها أمام جهات التحقيق إن زوجها تعرض لتهديدات متكررة من شقيقه بسبب تلك الخلافات كما حاول المتهم في أكثر من مناسبة إجباره على بيع حظيرة المواشي الخاصة به إلا أنه رفض الأمر الذي أدى إلى تصاعد الخلافات بينهما.

تم ضبط المتهمين وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسهم علي ذمة القضية رقم 11365 لسنة 2026 جنح أبوحماد تمهيدا لإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم على الاتهامات المنسوبة إليهم.