الصين تبقي سعر الفائدة الرئيسي للقروض دون تغيير عن الشهر السابق

أعلن المركز الصيني للتمويل بين البنوك ، أن سعر الفائدة الرئيسي في الصين للقروض لأجل سنة واحد 3 %، سيظل دون تغيير عن الشهر السابق.

و أضاف المركز - في بيان وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أن سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأجل أكثر من خمس سنوات ظل كما هو ، والذي يعتمد عليه العديد من المقرضين في تحديد معدلات الرهن العقاري، دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 3.5 في المائة.

وأشار إلى أن أسعار الفائدة على القروض الصادرة حديثا في الصين ظلت منخفضة نسبيا.. مبينا أن متوسط سعر الفائدة المرجح على القروض الجديدة للشركات في يونيو الماضي بلغ نحو 3 %، أي أقل بنحو 20 نقطة أساس عما سجل في ذات الشهر من العام السابق، في حين بلغ متوسط سعر الفائدة المرجح على قروض الإسكان الشخصي الجديدة 3.1%، أي لم يتغير بشكل أساسي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.