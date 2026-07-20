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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استخراج جنيه معدني من مريء طفل عمره 3 سنوات بأسوان

مستشفى المسلة
مستشفى المسلة
محمد عبد الفتاح

نجح الفريق الطبي بمستشفى تابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، في إنقاذ طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، بعد وصوله إلى قسم الطوارئ إثر ابتلاعه عملة معدنية ( واحد جنيه ) استقرت أسفل العضلة العاصرة العلوية للمريء مما استدعى تدخل طبى عاجل .

وعلى الفور، تم تقييم الحالة والتعامل معها من خلال فريق طبي متخصص، حيث أُجري للطفل منظار للجهاز الهضمي العلوي، وتم استخراج العملة المعدنية بنجاح باستخدام المنظار وملقط طبي مخصص، دون حدوث أي مضاعفات، مع استقرار حالته الصحية عقب التدخل الطبي.

فريق طبى 

وأكد الدكتور محمد نشأت، رئيس قطاع إقليم الصعيد، والمشرف على فرع أسوان، أن نجاح الفريق الطبي بمستشفى المسلة التخصصي في التعامل مع هذه الحالة وإنقاذ الطفل يعكس جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، ويؤكد كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية، إلى جانب توافر أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية التي تُمكن الفرق الطبية من تقديم خدمات علاجية متقدمة وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

وأضاف أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تحت رعاية الدكتور أحمد السبكي ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تحرص على دعم المستشفيات التابعة لها بأحدث الإمكانات الطبية، والارتقاء المستمر بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الحرجة وتحقيق أفضل النتائج العلاجية،وجرى تنفيذ هذا التدخل الطبي تحت إشراف  الدكتور أبوالمجد أبوالوفا محمود مدير مستشفى المسلة التخصصي، والدكتورة أميرة عبدالمنعم نائب مدير المستشفى.

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