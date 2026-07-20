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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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التقديم أونلاين .. شروط الالتحاق بمدارس التمريض2026 وموعد اختبارات القبول

التقديم في مدارس التمريض 2026
التقديم في مدارس التمريض 2026
رشا عوني

يهتم الطلاب وأولياء الأمور بتفاصيل التقديم في مدارس التمريض2026، حيث بدء استقبال الطلبات الخاصة بالطلاب الراغبون في الالتحاق بمدارس التمريض ، ويستمر التقديم أونلاين لمدة يومان . 

وأعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بدء استقبال طلبات تنسيق مدارس التمريض 2026 للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض التابعة لها للعام الدراسى 2026/2027، وذلك من خلال المرحلة الأولى للقبول، التى تشمل الطلاب الحاصلين على مجموع يتراوح بين 280 و260 درجة بالشهادة الإعدادية.
 

مدارس التمريض 2024.. شروط التقديم والأوراق المطلوبة والمزايا وتوقعات التنسيق | المصري اليوم

فتح باب التقديم في مدارس التمريض2026

تم فتح باب التسجيل الإلكتروني في مدارس التمريض 2026 أمس الأحد الموافق 19 يوليو 2026 في تمام الساعة 11 مساءً، ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2026 الساعة 11 مساءً.

مجموع التقديم في مدارس التمريض

أوضحت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أن المرحلة الأولى من التقديم تبدأ للطلاب الحاصلين على مجموع يتراوح بين 280 و260 درجة، اعتبارًا من الأحد 19 يوليو 2026 الساعة 11 مساءً، وحتى الثلاثاء 21 يوليو 2026 الساعة 11 مساءً، لمدة يومين فقط.

التقديم أونلاين فقط

وأكدت الهيئة أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط من خلال الروابط المخصصة لكل مدرسة، ولن يتم قبول أي طلبات ورقية، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة فتح باب التقديم لبعض المدارس في حال عدم اكتمال الأعداد المطلوبة

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رسوم فتح ملف مدارس التمريض 2026

يتم تحصيل مبلغ 150 جنيها مقابل فتح ملف التقديم أثناء تقديم الأوراق داخل المدرسة، مع التأكيد على أن قيمة الملف لا تُسترد في حالة عدم قبول الطالب أو الطالبة.

الأوراق المطلوبة للتقديم بمدارس التمريض 2026

تشمل المستندات المطلوبة:

- بيان درجات الصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (الأب والأم) مدون عليها رقم الهاتف.

- صورتان شخصيتان حديثتان.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب إن وجدت.

آخر موعد للتقديم في مدارس التمريض 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة – الأسبوع


شروط التقديم في مدارس التمريض 2026

حددت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها:

- الحصول على الشهادة الإعدادية في نفس عام التقديم أو ما يعادلها.

- دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

- أن يكون من أبناء المحافظة نفسها التي حصل منها على الشهادة الإعدادية، مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

- بالنسبة للطالبات، يشترط عدم الزواج مع التعهد بعدم الزواج طوال سنوات الدراسة، ويترتب على مخالفة ذلك الفصل النهائي.

- تقديم إقرار من ولي الأمر بأن القبول النهائي لا يتم إلا بعد اجتياز جميع الاختبارات وإعلان النتيجة النهائية.

اختبارات القبول في مدارس التمريض 2026

يشترط للقبول في مدارس التمريض اجتياز عدد من الاختبارات، وتشمل:

اختبار القدرات التحريري

يؤدي الطالب اختبارًا في:

  • اللغة العربية، ويتضمن جزءًا خاصًا بالإملاء.
  • اللغة الإنجليزية.
  • الحاسب الآلي.

ويشترط الحصول على نسبة نجاح لا تقل عن 70% في كل مادة، وفي حالة الرسوب في أي اختبار لا يتم انتقال الطالب إلى المرحلة التالية.

كشف الهيئة في مدارس التمريض 2026

يتم إجراء كشف الهيئة من خلال لجنة متخصصة، ويتم خلاله تقييم:

  • التناسق الجسدي والمظهر العام.
  • قوة الملاحظة وسرعة الاستجابة.
  • مهارات التواصل واللباقة في الحديث.
  • سلامة النطق.
  • عدم وجود أي إعاقات جسدية تعيق العمل في مجال التمريض.
  • الكشف الطبي للطلاب المتقدمين

بعد اجتياز الاختبارات السابقة، يخضع الطلاب المقبولون للكشف الطبي من خلال القومسيون الطبي بالمحافظة، ويشمل:

  • كشف النظر.
  • الكشف الباطني.
  • تحليل وفحص المخدرات.
     
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