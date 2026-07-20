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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قيمتها 5 ملايين جنيه.. ضبط أدوية أورام مهربة مع راكب في مطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولى برئاسة صبحى ربيع مدير الإدارة من ضبط كمية من الأدوية البشرية الخاصة بعلاج الأورام السرطانية باهظة الثمن بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية  وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية على رحلة خطوط شركة الطيران السعودية رقم  SV.305 القادمة من جدة اشتبه أحمد مرسى مأمور تفتيش الركاب فى راكب من مصرى الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لقصر المدة بين السفر والوصول .

وقرر ميلاد رسمى مدير الحركة تمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أسامة عبدالعزيز وأحمد جبر مأمورى الفحص وهاني مصطفى رئيس القسم فتلاحظ وجود كثافات متماثلة .

قام مدير الحركة بالعرض على إبراهيم حسن نائب مدير الجمرك وتم تكليف شديد كمال الدين مأمور الجمرك بتفتيش حقائبه فتبين وجود ٩٣ عبوة أدوية بشرية خاصة بعلاج الأورام السرطانية باهظة الثمن داخل حقائب الراكب تزيد قيمتها عن ٥ مليون جنيه .

واشترك فى أعمال الضبط والتحريز محمد إبراهيم شاكر وعلى الشرقاوي مأمورى الجمرك ومحمد فرج بإدارة الأمن الجمركي.

وقرر صبحى ربيع مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط الجمركى رقم ٣٦ لسنه ٢٠٢٥ بعد العرض على يوسف فؤاد رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الوزير المفوض أحمد أموري رئيس مصلحة الجمارك  بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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