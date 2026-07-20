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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع نتائج جهود إزالة التعديات وإسترداد أراضى أملاك الدولة

إزالة التعديات
إزالة التعديات
محمد عبد الفتاح

 تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية للإنتهاء من تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 29 .

تكامل الجهود التنفيذية والأمنية

وتأتى هذه الجهود فى ظل التكليفات المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبمتابعة من السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وبالتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، بما يضمن تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، وترسيخ هيبة الدولة، والحفاظ على حقوقها .

نتائج حملات الإزالة

وفى هذا الإطار، أسفرت الحملات التى نفذتها الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة عن إزالة 2334 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 590 ألف و424 م2، بالإضافة إلى إزالة 443 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 860 فدان ، وذلك فى إطار إستكمال مستهدفات المرحلة الثالثة من الموجة الـ29، وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وفقاً للخطة الزمنية المقررة .

التعامل الفورى مع مختلف صور التعديات

وشملت أعمال الإزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة خارج المنظومة، وحالات التعدى الخاصة بطلبات التقنين التى تم رفضها داخل منظومة القانون رقم 144 لسنة 2017، إلى جانب إزالة التعديات فى المهد قبل تفاقمها، فضلاً عن التعامل الفورى مع الحالات التى تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، بما يعكس سرعة الإستجابة، ومنع أى محاولات جديدة للتعدى على أراضى الدولة .

المتابعة الميدانية وإستمرار الحملات

وفى إطار المتابعة المستمرة ، شدد محافظ أسوان على مواصلة تنفيذ حملات الإزالة بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، مع المرور الميدانى لرصد أى متغيرات أو مخالفات جديدة ، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين ، بما يحقق الإنضباط ويحافظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة .

تؤكد هذه الجهود حرص محافظة أسوان على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بكل حزم ، وإسترداد حقوق الدولة، وفرض سيادة القانون، والحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضى أملاك الدولة بما يدعم جهود التنمية المستدامة ، ويواكب مستهدفات رؤية أسوان 2040 ورؤية الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة.

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