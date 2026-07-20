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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تكريم الحاصلين على جوائز الدولة في مكتبة الإسكندرية

تكريم الحاصلين على جوائز الدولة في مكتبة الإسكندرية
تكريم الحاصلين على جوائز الدولة في مكتبة الإسكندرية
أ ش أ

شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم ندوة لتكريم الحاصلين على جوائز الدولة، ضمن فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرضها الدولي للكتاب، بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية والحاصل على جائزة النيل للعلوم الاجتماعية لعام 2025، والدكتور سامح فوزي كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية والحاصل على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية لعام 2025، والكاتبة فاطمة المعدول الحاصلة على جائزة الدولة التقديرية لعام 2025.
قدمت الندوة الدكتورة الشيماء الدمرداش، مدير مشروع إحياء كتب التراث بمكتبة الإسكندرية حيث أكدت أن الندوة تأتي للاحتفاء بكوكبة من أصحاب الفكر والإبداع، كانت جوائز الدولة بالنسبة لهم ثمرة طبيعية لمسيرة حافلة من الاجتهاد وتتويج لسنوات طويلة من البحث والإبداع.
وقالت الدكتورة الشيماء الدمرداش إن مكتبة الإسكندرية أصبحت جهة ترشيح لجوائز الدولة العليا منذ عام 2021، وهي مهمة صعبة وتنطوي على جزء كبير من الأمانة في اختيار المرشحين. ولفتت إلى أننا نحتفي اليوم بفوز ثلاثة سيدات فضليات بجوائز الدولة بناء على ترشيح مكتبة الإسكندرية، وهن: الكاتبة فاطمة المعدول الحاصلة على جائزة الدولة التقديرية في الآداب، والدكتورة نيفين مسعد الحاصلة على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، والفنانة التشكيلية نازلي مدكور الحاصلة على جائزة الدولة للتفوق في الفنون.
وأضافت أن الندوة تحتفي أيضا بأبناء هذا البيت الثقافي العريق، لافتة إلى أن الدكتور سامح فوزي حصل على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية تقديرًا لمسيرة علمية وفكرية جمعت بين العمل الجاد للباحث ووعي المثقف ونبل الإنسان.
وأشارت إلى أن الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية تصدر قائمة المكرمين لعام 2025، حيث حصل على جائزة النيل في العلوم الاجتماعية، وهي أعلى وأرقى جوائز الدولة، مؤكدة أن الجائزة تمثل حصاد عمر من البحث والعطاء ومسيرة أثرت الفكر وأسهمت في بناء الإنسان.
من جانبه قال الدكتور أحمد زايد إن أي جائزة هي بمثابة اعتراف يحقق قدر كبير من الفرح والسعادة لكنه ينطوي أيضًا على قدر كبير من المسئولية، مؤكدا أنه مع كل تكريم تظهر لديه رغبة شديدة وإحساس عميق بأنه أمام مسئولية وبداية جديدة.
ولفت زايد إلى أنه ترشح لجائزة النيل 7 مرات قبل الحصول عليها، وكان يشعر بالسعادة في كل مرة لمجرد ترشحه وسط قامات علمية وثقافية كبيرة..مشددا على أهمية التواضع وتهذيب النفس في هذا العالم المليء بالتعقيدات، لافتا إلى أن فلسفته في الحياة دوما هي العيش على الحافة وعدم البحث عن الاعتراف.

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ندوة لتكريم الحاصلين على جوائز الدولة معرضها الدولي للكتاب الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية

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