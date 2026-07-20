قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العملة الخضراء .. تعرف على أسعار الدولار في البنوك اليوم
استشهاد فلسطينيين وإصابة 16 آخرين في قصف الاحتلال لمستشفى شمال قطاع غزة
نهائي كأس العالم 2026 يتحول إلى منصة للأزياء العالمية بحضور ميلانيا ترامب والمشاهير
رازوفيتش يتصدر قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية للزمالك
نتيجة الثانوية العامة 2026 |حقيقة تراجع الحاصلين على الدرجة النهائية في الكيمياء
عقوبات مغلظة.. الكهرباء تحذر أصحاب السرادقات والمحال من هذا الفعل
مقترح برلماني لتجريم التصوير العشوائي للمواطنين
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع أجواء شديدة الحرارة والعظمى في القاهرة 38
بيان عاجل لـ الجيش اللبناني بعد انسحاب الاحتلال من بعض مناطق الجنوب
محمد دياب في رثاء هاني شنودة: مثالًا للإيجابية والتفاؤل
الشرق الأوسط على حافة الانفجار .. أمريكا تدفع بمقاتلات إف-35 وإف-16 مع تصاعد أزمة إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مركز التوظيف بجامعة عين شمس يطلق خطة أنشطة البرامج التدريبية الصيفية

مركز التوظيف بجامعة عين شمس
مركز التوظيف بجامعة عين شمس
حسام الفقي

أطلق مركز توظيف جامعة عين شمس (ASU Career Center) أضخم خطة للبرامج والأنشطة التدريبية الصيفية لعام 2026 لدعم مهارات وقدرات أكثر من 3000 طالب من مختلف كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة  لشئون التعليم والطلاب.

تهدف الخطة إلى سد الفجوة بين الحياة الأكاديمية والواقع المهني من خلال تزويد الطلاب بالمهارات العملية، واللغوية، والتقنية، بمشاركة خبراء ومتخصصين من سوق العمل، وبالتعاون مع كبرى الكيانات والمؤسسات من القطاع الخاص.

وتشمل خطة البرامج التدريبية الصيفية لهذا العام 9 برامج متنوعة يستطيع الطلاب أن يستفيدوا منها،تتضمن المحاور الآتية:
* التأهيل الوظيفي الشامل: عبر برنامج  (Be Ready) و برنامج (Ready to Work)  لتعزيز المهارات الشخصية والمهنية.
* التطوير اللغوي للأعمال: من خلال  برنامج (Business English Conversation) بالتعاون مع كلية الألسن.
* التوجيه المهني واكتشاف الذات: عبر جلسات (Career Coaching Program) لدعم التخطيط الوظيفي.
* الاحتكاك المباشر بسوق العمل:  من خلال أنشطة "التعلم عبر التجربة" والزيارات الميدانية للشركات وايام التوظيف المفتوحة وغيرها من الانشطة.
* التمكين التقني والمالي: إطلاق برنامجي (Digital & AI Literacy) لمحو الأمية الرقمية بالتعاون مع كلية الحاسبات والمعلومات، و(Financial Literacy)  لنشر الثقافة المالية بالتعاون مع كلية التجارة.
* إعداد القادة وبناء الكوادر: عبر مبادرة إعداد المدربين الشباب  (The Next-Gen Trainers)، والبرنامج الاحترافي لإدارة وتدريب المتطوعين (Professional Volunteering Program) .

جامعة عين شمس متطلبات سوق العمل سوق العمل المحلي سوق العمل المحلي والدولي مركز توظيف جامعة عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

نادى الزمالك

أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟

اتوبيس

هيئة النقل العام بالقاهرة توضح الفئات المعفاة من تذاكر الأتوبيسات

ترشيحاتنا

ثورة 23 يوليو

برلماني: ثورتا 23 يوليو و30 يونيو جسدتا إرادة الشعب المصري

مجلس النواب

بعد التصديق عليها.. ماذا ينتظر المواطن من موازنة 2026/2027؟

النائبة عبير عطا الله

عبير عطا الله : إنهاء أزمة شهادات الدبلومة الأمريكية بالسعودية يجسد سرعة استجابة الدولة

بالصور

طريقة عمل الإسبانش لاتيه بدون ماكينة إسبريسو

الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه

هل البقع السوداء على الشيبسي خطيرة؟ الحقيقة الكاملة

هل البقع السوداء على الشيبسي خطيرة؟ الحقيقة الكاملة
هل البقع السوداء على الشيبسي خطيرة؟ الحقيقة الكاملة
هل البقع السوداء على الشيبسي خطيرة؟ الحقيقة الكاملة

ما هو الإسبانش لاتيه؟ ولماذا أصبح من أشهر مشروبات القهوة؟

الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه

إنشاء مجمع ورش جديد لتنظيم الأنشطة الحرفية بالعاشر | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

فيديو

شقيقة أحمد جلال عبد القوي

انهيار شقيقة أحمد جلال عبد القوي أثناء تشييع جثمانه

شاب خاطر بحياته لإنقاذ أسرة من الغرق في ترعة بالغربية

طلعهم من العربية واحد واحد.. بطل ينقذ أسرة كاملة من الغرق

عقود الإيجار داخل إسرائيل

"إذا جاء المسيح".. بند غريب في عقود الإيجار داخل إسرائيل!

نادي بشكتاش

هل ينتقل صلاح لبشكتاش.. النادي التركي يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد