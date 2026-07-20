مركز التوظيف بجامعة عين شمس يطلق خطة أنشطة البرامج التدريبية الصيفية

أطلق مركز توظيف جامعة عين شمس (ASU Career Center) أضخم خطة للبرامج والأنشطة التدريبية الصيفية لعام 2026 لدعم مهارات وقدرات أكثر من 3000 طالب من مختلف كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تهدف الخطة إلى سد الفجوة بين الحياة الأكاديمية والواقع المهني من خلال تزويد الطلاب بالمهارات العملية، واللغوية، والتقنية، بمشاركة خبراء ومتخصصين من سوق العمل، وبالتعاون مع كبرى الكيانات والمؤسسات من القطاع الخاص.

وتشمل خطة البرامج التدريبية الصيفية لهذا العام 9 برامج متنوعة يستطيع الطلاب أن يستفيدوا منها،تتضمن المحاور الآتية:

* التأهيل الوظيفي الشامل: عبر برنامج (Be Ready) و برنامج (Ready to Work) لتعزيز المهارات الشخصية والمهنية.

* التطوير اللغوي للأعمال: من خلال برنامج (Business English Conversation) بالتعاون مع كلية الألسن.

* التوجيه المهني واكتشاف الذات: عبر جلسات (Career Coaching Program) لدعم التخطيط الوظيفي.

* الاحتكاك المباشر بسوق العمل: من خلال أنشطة "التعلم عبر التجربة" والزيارات الميدانية للشركات وايام التوظيف المفتوحة وغيرها من الانشطة.

* التمكين التقني والمالي: إطلاق برنامجي (Digital & AI Literacy) لمحو الأمية الرقمية بالتعاون مع كلية الحاسبات والمعلومات، و(Financial Literacy) لنشر الثقافة المالية بالتعاون مع كلية التجارة.

* إعداد القادة وبناء الكوادر: عبر مبادرة إعداد المدربين الشباب (The Next-Gen Trainers)، والبرنامج الاحترافي لإدارة وتدريب المتطوعين (Professional Volunteering Program) .