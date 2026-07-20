قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام زكي: محاولات كثيرة استهدفت علاقتي بـ أبو الغيط والثقة المتبادلة أحبطتها
أفضل 5 سيارات مستعملة بمتوسط 400 ألف جنيه
رحلة غنية في السينما العربية .. جلسة حوارية لـ هند صبري بمهرجان عمان
الزمالك يوجه الشكر لمعتمد جمال في بيان رسمي خلال ساعات
ما حكم لبس البنطلون المقطع للشباب؟.. أمين الإفتاء يجيب
لامين يامال يخطف الأنظار بتاج ملكي خلال احتفالات إسبانيا بلقب كأس العالم
مش هتمسك نفسك من العياط | رسالة مبكية من والدة أحمد جلال عبدالقوي لحظة دفنه
المندوبون العرب يؤكدون تكثيف التحرك الدبلوماسي لمساءلة إسرائيل
بعد التتويج بكأس العالم.. إسبانيا تستعد لمواجهة إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية
حميد الشاعري ناعيًا هاني شنودة : رحل أخي وصديقي وصاحب البصمة الخالدة
القبض على حلاق تعدى على شخص بسلاح أبيض في كفر الشيخ
رسالة مؤثرة لوالدة أحمد جلال عبد القوي بعد دفنه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شلل يضرب المصانع الإسرائيلية .. خطوط الإنتاج تتوقف بعد هروب الفنيين الأجانب

شلل يضرب المصانع الإسرائيلية.. خطوط الإنتاج تتوقف بعد هروب الفنيين الأجانب
شلل يضرب المصانع الإسرائيلية.. خطوط الإنتاج تتوقف بعد هروب الفنيين الأجانب
فرناس حفظي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أزمة متفاقمة تواجه القطاع الصناعي في إسرائيل، تتمثل في توقف خطوط إنتاج كاملة داخل عدد من المصانع، بسبب رفض فنيين أجانب السفر إلى إسرائيل لتركيب وصيانة المعدات الصناعية، في ظل الأوضاع الأمنية المستمرة.


وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الأزمة برزت إلى الواجهة بعد نقص منتجات شركة "تنوفا" نتيجة تعطل نظام إنتاج متطور مستورد من الخارج، إلا أن التحقيقات أظهرت أن المشكلة تمتد إلى عشرات المصانع التي تعتمد على معدات وتقنيات أجنبية.

وبحسب التقرير، يبرر العديد من الفنيين والشركات الأجنبية رفضهم القدوم إلى إسرائيل باعتبارها منطقة حرب، فيما ترفض شركات التأمين تغطية سفرهم، إضافة إلى امتناع بعض النقابات العمالية الأوروبية، لا سيما في إيطاليا، عن إرسال أعضائها للعمل داخل إسرائيل.

وأكد مسؤولون في القطاع الصناعي أن الأزمة أدت إلى تعطيل تشغيل مصانع جديدة وتأخير أعمال الصيانة الدورية، ما تسبب في توقف خطوط إنتاج بملايين الشواكل، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية قد تدفع بعض الشركات إلى نقل استثماراتها وخطوط إنتاجها إلى خارج إسرائيل.

من جانبه، قال رئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيلي، أبراهام نوفوغروتسكي، إن العديد من المصانع باتت تضم آلات متوقفة عن العمل لعدم توفر فنيين متخصصين، مشددًا على ضرورة تأهيل كوادر إسرائيلية لتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية، مع إقراره بعدم وجود حل سريع للأزمة في الوقت الراهن.

القطاع الصناعي الهروب الفنيين إسرائيل المعدات الصناعية الأوضاع الأمنية النقابات العمالية الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 |حقيقة تراجع الحاصلين على الدرجة النهائية في الكيمياء

نادى الزمالك

أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

الارصاد الجوية

أصعب أسبوع في يوليو.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

وزير العمل

بعد قرار الحكومة .. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة ثورة 23 يوليو

ترشيحاتنا

التنمر

التنمر الإلكتروني تحت قبة البرلمان.. مطالب باستراتيجية وطنية لحماية الطلاب وتفعيل العقوبات

صورة تعبيرية

تجريم التصوير العشوائي | تشريع جديد مقترح لحماية الخصوصية الرقمية

مجلس النواب

برلماني يطالب بتشريع متكامل لحماية الخصوصية الرقمية وتجريم التصوير العشوائي للمواطنين

بالصور

أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا

أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا
أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا
أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا

أفضل 5 سيارات مستعملة بمتوسط 400 ألف جنيه

سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه
سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه
سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه

رابط استخراج تصريح عمل إلكتروني في مصر

استخراج تصريح عمل أونلاين
استخراج تصريح عمل أونلاين
استخراج تصريح عمل أونلاين

فرح الديباني وخيري بشارة في المؤتمر الصحفي لمسرحية داليدا بالسفارة الفرنسية | صور

المؤتمر الصحفي لمسرحية «داليدا.. الأغنية التي لا تنتهي»
المؤتمر الصحفي لمسرحية «داليدا.. الأغنية التي لا تنتهي»
المؤتمر الصحفي لمسرحية «داليدا.. الأغنية التي لا تنتهي»

فيديو

خاتم كأس العالم

لأول مرة في التاريخ.. فيفا يكافئ بطل كأس العالم بخواتم من الذهب والألماس

نهائي مونديال٢٠٢٦

نهائي مونديال لا يُنسى .. أبرز اللقطات المثيرة في مباراة إسبانيا والأرجنتين

أحمد جلال عبدالقوي

نقل جثمان أحمد جلال عبد القوي إلى مشرحة زينهم .. ماذا حدث؟

المتحدث العسكري

ابتدى وقت الحساب.. المتحدث العسكري: حماية الحدود مسئولية لا تقبل المساومة أو التهاون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد