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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ندوة بيئية بمركز شباب الغردقة لتعزيز الوعي لدى النشء

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

واصلت الإدارة العامة لشؤون البيئة بمحافظة البحر الأحمر، ممثلة في إدارة الإعلام والتثقيف البيئي، تنفيذ فعالياتها التوعوية ضمن مبادرتي "أنا متعلم مدى الحياة" و**"مدن التعلّم"**، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بنشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة الاستدامة بين مختلف فئات المجتمع.

وشهد مركز شباب الغردقة تنظيم ندوة توعوية استهدفت تنمية الوعي البيئي لدى النشء، حيث تناولت أهمية تبني السلوكيات البيئية الإيجابية، والحفاظ على الموارد الطبيعية والثروات البيئية التي تتميز بها محافظة البحر الأحمر، مع التأكيد على أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب مشاركة جميع أفراد المجتمع، خاصة الأجيال الجديدة.

وتضمنت الندوة عددًا من الأنشطة التفاعلية والمناقشات المفتوحة التي ساهمت في تعزيز وعي المشاركين بالقضايا البيئية، وشجعتهم على تبني ممارسات صديقة للبيئة في حياتهم اليومية، بما يعكس تنامي ثقافة الحفاظ على البيئة بين النشء.

وفي ختام الفعالية، جرى توزيع أكياس صديقة للبيئة بديلة للبلاستيك أحادي الاستخدام، مقدمة كمنحة من برنامج الغردقة الخضراء، وذلك في إطار دعم الجهود الرامية إلى الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، وتشجيع السلوكيات البيئية المستدامة، بما يسهم في الحفاظ على البيئة الطبيعية لمحافظة البحر الأحمر وترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة.

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر

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