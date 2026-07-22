بعد تهديده باعتقال نتنياهو.. ثورة غضب من إسرائيل وترامب على عمدة نيويورك

أثار حديث عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، بشأن إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته المرتقبة إلى نيويورك، سبتمبر المقبل، ردودًا إسرائيلية وأمريكية رافضة، إذ تضمنت تلك المواقف تصريحات للسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة والرئيس الأمريكي، إضافة إلى بيان صادر عن مكتب نتنياهو.



قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، وفقا لما جاء عبر القاهرة الإخبارية، إن عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، لا يملك أي سلطة لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته المقررة إلى نيويورك، سبتمبر المقبل، معتبرًا "أن هذا التهديد "مجرد حيلة".

وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قال ممداني إن إدارته تجري "محادثة نشطة مع الدائرة القانونية للمدينة لبحث ما إذا كانت هناك سلطة قانونية تتيح اعتقال نتنياهو إذا شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبتمبر"، واصفًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه "مجرم حرب".

وفي مقابلة مع قناة "نيوز نيشن" الأمريكية، أول أمس الاثنين، قال السفير الإسرائيلي: "نعلم جميعًا أنها مجرد حيلة، ولا أساس لتصريحات رئيس البلدية، إنه يريد صرف الانتباه عن إخفاقاته في إدارة المدينة وإلقاء اللوم على إسرائيل".



أكد دانون أن ممداني لا يملك الصلاحية لتنفيذ مثل هذا الاعتقال، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو، نوفمبر 2024، بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة مرتبطة بالعمل العسكري الإسرائيلي في غزة.

وقال دانون: "الولايات المتحدة ليست جزءًا من المحكمة الجنائية الدولية، لذلك لا توجد مذكرة توقيف ضد رئيس وزراء في الولايات المتحدة، ولا توجد ولاية قضائية لرئيس البلدية".

كما استند السفير الإسرائيلي إلى الاتفاقية التي تنظم مقر الأمم المتحدة في نيويورك، معتبرًا أنها تتيح للقادة الأجانب السفر إلى المدينة لإلقاء كلمات أمام الجمعية العامة، مضيفًا: "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يفعله رئيس البلدية الجلوس على الهامش وربما يتعلم شيئًا عن سيادة القانون".

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تهديد ممداني، مؤكدًا أن نتنياهو "لن يتم اعتقاله خلال وجوده على الأراضي الأمريكية".

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أول أمس الاثنين: "لن يتم اعتقال بنيامين نتنياهو بأي شكل من الأشكال في أثناء وجوده بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه يحارب إيران، التي قتلت مؤخرًا 52 ألف متظاهر بريء، وأمضت السنوات الـ47 الماضية في قتل الجنود الأمريكيين وغيرهم"، حسب قوله.

وأضاف ترامب: "الأشخاص الوحيدون الذين يجب اعتقالهم هم أولئك الذين قادوا إيران إلى هذه الدوامة غير المسبوقة من الموت والدمار".

انتقد مكتب نتنياهو بشدة كلًا من ممداني والمحكمة الجنائية الدولية، في بيان نشره، الأحد الماضي، على منصة "إكس".

وقال البيان إن المحكمة الجنائية الدولية "محكمة صورية لا تملك أي سلطة قضائية على الأمريكيين أو الإسرائيليين"، مضيفًا أن مذكرة التوقيف بحق نتنياهو أصدرها المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قبل أيام قليلة من الكشف عن مزاعم سوء السلوك الجنسي الموجهة ضده.

وأضاف البيان: "بدلًا من دعم سلوك خان الإجرامي، ينبغي على ممداني التركيز على إصلاح الضرر الذي ألحقته سياساته بنيويورك"، كما اتهم ممداني بـ"مهاجمة زعيم الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، حسبما زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.