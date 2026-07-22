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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة سريعة حالت دون الكارثة.. السيطرة على حريق بمخبز لبناني داخل ميناء نويبع دون إصابات

الحريق في المخبز اللبناني بنويبع
الحريق في المخبز اللبناني بنويبع
ايمن محمد

تمكنت قوات الحماية المدنية بجنوب سيناء من السيطرة على حريق اندلع داخل المخبز اللبناني بميناء نويبع، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية، وذلك بعد استجابة سريعة حالت دون امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن جنوب سيناء قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل المخبز، وعلى الفور دفعت إدارة الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، كما انتقلت القيادات الأمنية والأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة نويبع لمتابعة الموقف ميدانيًا.

ونجحت قوات الحماية المدنية في محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، قبل امتداده إلى المنشآت المجاورة، فيما جرى تنفيذ أعمال اللازمة لتأمين موقع الحريق ومنع تجدد اشتعال النيران.

وتواصل الجهات المختصة أعمال حصر الخسائر المادية، ورفع آثار الحريق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحريق، والوقوف على أسبابه

جنوب سيناء حريق نويبع المخبز اللبناني السيطرة

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