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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

8 خطوات بسيطة لتعزيز التركيز والحفاظ على نشاط الدماغ طوال اليوم

8 خطوات بسيطة لتعزيز التركيز والحفاظ على نشاط الدماغ طوال اليوم
8 خطوات بسيطة لتعزيز التركيز والحفاظ على نشاط الدماغ طوال اليوم
ولاء عادل

قد يمر كثير من الأشخاص بلحظات يشعرون فيها بتراجع الانتباه وصعوبة التفكير أو إنجاز المهام، خاصة مع ضغوط العمل والحياة اليومية، ويؤكد خبراء الصحة أن بعض العادات اليومية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في دعم وظائف الدماغ، وتحسين التركيز، والحد من الشعور بالإجهاد الذهني.

وفيما يلي أبرز الطرق التي تساعد على تنشيط العقل ورفع كفاءته:

تناول أطعمة تدعم صحة الدماغ

يعتمد الدماغ على العناصر الغذائية التي يحصل عليها الجسم لأداء وظائفه بكفاءة، لذلك يُنصح بالحرص على نظام غذائي متوازن يضم الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3، والمكسرات، والخضراوات الورقية، والبروتينات قليلة الدهون، إلى جانب الفواكه والوجبات الخفيفة الصحية.

حافظ على ترطيب جسمك

الحصول على كمية كافية من السوائل خلال اليوم يساعد في الحفاظ على كفاءة وظائف الدماغ، إذ إن نقص الماء قد يؤثر في الانتباه وسرعة الاستجابة ويزيد الشعور بالإرهاق.

لا تفرط في تناول الكافيين

يمكن للقهوة أو الشاي أن يمنحا الجسم دفعة من النشاط ويحسنا مستوى اليقظة والتركيز، إلا أن الإفراط في تناولهما قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مثل اضطرابات النوم وزيادة التوتر، لذلك يوصى بالاكتفاء بكميات معتدلة.

عالج أي نقص في العناصر الغذائية

قد يكون ضعف التركيز مرتبطًا بنقص بعض الفيتامينات أو المعادن، مثل فيتامين د أو فيتامين ب12، لذلك يُفضل إجراء الفحوصات الطبية عند استمرار الأعراض، وعدم تناول المكملات الغذائية إلا بعد استشارة الطبيب.

اجعل الحركة جزءًا من يومك

يساعد النشاط البدني على تنشيط الدورة الدموية وتحسين وصول الأكسجين إلى الدماغ، وهو ما ينعكس على الأداء الذهني. وحتى المشي لبضع دقائق أو ممارسة تمارين خفيفة قد يكون كافيًا لاستعادة النشاط.

غيّر البيئة المحيطة بك

عندما تشعر بتراجع التركيز، قد يكون الابتعاد عن المكتب أو الخروج إلى مكان مفتوح لبعض الوقت وسيلة فعالة لإنعاش الذهن وتحسين الحالة المزاجية، خاصة مع التعرض للضوء الطبيعي.

مارس التأمل وتمارين التنفس

تسهم تمارين التأمل والاسترخاء في تقليل التوتر وتحسين القدرة على التركيز، كما تساعد على تهدئة العقل واستعادة صفاء الذهن عند ممارستها بشكل منتظم.

احرص على نوم منتظم

يحتاج الدماغ إلى ساعات نوم كافية ليستعيد نشاطه ويعزز الذاكرة والقدرة على التركيز. وينصح الخبراء بالنوم من 7 إلى 9 ساعات يوميًا، مع تجنب استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل موعد النوم بوقت كافٍ.

ويرى المتخصصون أن اتباع هذه العادات بشكل منتظم لا يساعد فقط على تحسين التركيز خلال اليوم، بل ينعكس أيضًا على صحة الدماغ والأداء الذهني على المدى الطويل.

الدماغ نشاط الدماغ التركيز تعزيز التركيز ضغوط العمل تحسين التركيز دعم وظائف الدماغ

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