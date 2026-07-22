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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب المحامين يهنئ الرئيس والشعب بذكرى ثورة 23 يوليو

رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تقدَّم الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بخالص التهاني إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكد نقيب المحامين أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن الحصين، الذي قدَّم ـ ولا يزال يقدم- العديدَ من التضحيات والفداء، من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري، وهو لا يزال يقوم بدوره الحاسم في استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التي تحاول العبث بأمن واستقرار مصرنا الغالية.

ودعا نقيب المحامين إلى استمرار روح التكاتف والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، لمواجهة التحديات، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، واستكمال مسيرة التنمية والنهضة.

واختتم تهنئته بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق أبناءها إلى كل ما فيه خير الوطن ورفعته.

عبدالحليم علام المحامين الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمهورية المصري

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