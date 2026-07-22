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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

“الأعلى للإعلام” يقضي بحذف حلقة تسيء للمحاماة بقناة “الشمس” وتحيله التحقيق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت نقابة المحامين، عن صدور قرارات رسمية من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن الشكوى المقدمة من النقابة ضد برنامج “بعد منتصف الليل” المذاع على قناة “الشمس” الفضائية، وذلك على خلفية إذاعة محتوى يسيء إلى نقابة المحامين ومهنة المحاماة.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا للتكليف الصادر من الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، للأستاذ محمد عيسى، عضو النقابة العامة والمشرف على الإدارة القانونية بنقابة المحامين بمصر، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه القنوات والمواقع الإلكترونية والصفحات التي تبث محتوى يسيء إلى نقابة المحامين وأعضائها.

وفي هذا الصدد، اتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإجراءات القانونية اللازمة بشأن التجاوزات المهنية والإعلامية الصادرة عن قناة “الشمس” الفضائية، وذلك في إطار الشكوى المقدمة من نقابة المحامين ضد برنامج “بعد منتصف الليل” الذي تقدمه الإعلامية دينا فكري، بخصوص ترويج محتوى يسيء إلى النقابة ومهنة المحاماة.

وقد تقرر رسميًا ما يلي:

* الحذف الفوري للحلقة محل المخالفة، الشهيرة بـ”حلقة محامية سوهاج”، من جميع المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية التابعة للقناة.

* توجيه إنذار رسمي إلى مقدمة البرنامج بضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والأكواد المهنية والأخلاقية المنظمة للعمل الإعلامي.

* إحالة رئيس تحرير البرنامج إلى التحقيق للوقوف على ملابسات السماح ببث المحتوى المخالف.

وتأتي هذه القرارات إعمالًا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأكدت الإدارة القانونية بالنقابة العامة، أنها تواصل استكمال الملاحقة القضائية لكافة المواقع والصفحات المسيئة، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية لحماية كرامة ورسالة مهنة المحاماة.

نقابة المحامين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى بعد منتصف الليل الشمس

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