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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

دفعا لشبهة التمييز.. حماة الوطن يدخل تعديلا على المادة 36 المتعلقة بتدريب الخريجين

النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن
النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أعلن النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن موافقته بإسم الهيئة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

وخلال كلمته بالجلسة المنعقدة الآن برئاسة المستشار هشام بدوي، تقدم العطيفي بتعديل المادة  36 يقضي بحذف عبارة (مع مراعاة عدم الإخلال  بالقواعد والضوابط المنظمة للتدريب الاجبارى) الواردة في صدر المادة التى أضافتها اللجنة.

وأوضح أن التعديل يأتي كون النص الوارد بمشروع الحكومة حدد الضمانات الأساسية المتعلقة بالتدريب الاجبارى وهى المدة المقررة لمدة التدريب وقيدها بعدم تجاوز المدة المقررة في القوانين المنظمة لمزاولة المهنة دفعا لشبهة التمييز والاختلاف بين الخريجين اما ماعدا ذلك من الأمور فيتعين فيها مراعاة الطبيعة الخاصة لهذه الجامعة وعدم تقييدها بالقواعد والضوابط التي يصدرها الوزراء المعنيون خاصة أن وزير الدفاع هو من سيصدر هذه القرارات بالنسبة لهذه الجامعة، لاسيما وأن المادة أحالت إلى التدريب الإجباري المنصوص عليه في القوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية وهو الأمر الكافي دون تقييد النص بمزيد من الضوابط والقواعد.

وهو ما لاقى موافقة الحكومة وأعضاء البرلمان .

النائب الدكتور أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن الحكومة جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية المستشار هشام بدوي

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