انطلاق تصوير حكاية «السوبر ماركت» ضمن مسلسل القصة الكاملة

انطلقت التحضيرات الأخيرة لبدء تصوير حكاية جديدة بعنوان "السوبر ماركت"، وذلك ضمن السلسلة الدرامية "الحكايات" التي يقدمها المنتج والمخرج مجدي الهواري عبر مسلسل "القصة الكاملة".

ومن المقرر أن تخوض الفنانة صبا مبارك بطولة هذه الحكاية من إخراج محمود عبد التواب، وتأليف أحمد سمير فرج.





وتدور أحداث الحكاية في قالب تشويقي مستمد من أحداث واقعية، حيث تعالج إحدى الجرائم التي تحوّلت إلى مادة درامية، عبر معالجة تجمع بين عنصري الإثارة والتعمق في الأبعاد الإنسانية والنفسية لشخصياتها.

شاركت صبا مؤخرا في بطولة مسلسل "ورد على فل وياسمين"، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، حول قصة حب غير متوقعة تنشأ بين شخصيتين تنتميان إلى عالمين مختلفين تمامًا، المسلسل من بطولة صبا مبارك، وأحمد عبد الوهاب، وفدوى عابد، ومن إخراج محمود عبد التواب، وتأليف وائل حمدي وعمرو سمير عاطف.