قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مضيق هرمز يهدد سوق الألومنيوم العالمية بعجز متزايد
قيادي بـ مستقبل وطن: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل المسيرة
كيف نجح البنك الأهلي في ترسيخ معايير السلامة الصحية من خلال شراكة طبية متخصصة؟
ذروة الصيف .. تحذير عاجل من موجة شديدة الحرارة الساعات المقبلة
تحذيرات إسرائيلية من سباق نووي بالمنطقة.. مسئولون: نفوذ تل أبيب في واشنطن يتراجع
واللا: إسرائيل تراهن على إعادة التطبيع إلى قلب الصفقة النووية بين واشنطن والرياض
الخارجية الأمريكية: فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بسبب استخدام أسلحة كيميائية
قرار من وزارة التضامن بإقالة مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما
بعد زيادة أسعار آيباد وMacBook.. آبل تفاجئ العالم بخطة جديدة لتأجير أجهزتها
سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي اليوم الأربعاء 22 يوليو
رغم تراجع الأسعار.. منتجو الدواجن يحذرون من الخسائر ويطالبون ببورصة حكومية
واللا العبري: الاتفاق النووي الأمريكي ـ السعودي يضع إسرائيل أمام أخطر معضلة إستراتيجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد تلقي 102 ألف طلب.. الحكومة تمد التقديم على الوحدات البديلة للمستأجرين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

أعلنت المهندسة  راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد فترة تقديم طلبات المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أنه يمكن للمواطنين التقدم للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة إما من خلال منصة مصر الرقمية عبر الرابط الإلكتروني www.digital.gov.eg أو من خلال ٥٠٠ مكتب بريد مميكن موزعة على جميع أنحاء الجمهورية بشرط امتلاك حساب مُفعل عبر منصة مصر الرقمية.

عدد الطلبات الواردة

ومن جانبها، أوضحت  مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عدد الطلبات الواردة سواء من خلال منصة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب البريد المميكن، بلغت نحو ١٠٢ ألف طلب حتى الآن، بواقع ٩٩.٨ ألف طلب للوحدات السكنية و١٧٩٠ طلب للوحدات غير السكنية.

منح فرصة إضافية

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،  أن هذا القرار يهدف إلى منح فرصة إضافية للمواطنين لتقديم طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي تٌقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

خطوات التقديم على السكن البديل

وأشارت إلى أن التقديم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة يتم بخطوات سهلة وميسرة، ويمكن للمواطنين التعرف عليها من خلال فيديو توضيحي لخطوات استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:
https://youtu.be/hyL2ekU50Kw

وأوضحت مي عبد الحميد أن مرحلة تقديم الطلبات لا تتضمن مطلقًا طلب إرفاق مستندات من قبل المواطنين، حيث يتم طلب مستندات الدخل وبعض المستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية في مرحلة لاحقة وهي مرحلة استيفاء المستندات.

السكن البديل الإيجار القديم وحدات سكنية وزارة الإسكان الاسكان الإجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة

اجتماع رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

اموال

ضحايا مستريح الأميرية: استولى على 150 مليون جنيه وهرب

حادث مطروح

بعد مصرع وإصابة 21 شخصا..الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباص وميني باص عند كوبري فوكة

طالبات الأزهر

بقرار من المجلس الأعلى.. الأزهر يستعد لتطبيق نظام البكالوريا في المرحلة الثانوية

بالصور

هندسة عين شمس تحصد 5 جوائز دولية بمسابقة «‏Formula Student‏» وتتصدر العالم ‏في الذكاء الاصطناعي ‏

هندسة عين شمس
هندسة عين شمس
هندسة عين شمس

بالأسود.. رنا رئيس تخطف الأنظار بقوامها المثالى

بالاسود.. رنا رئيس تخطف الانظار بقوامها المثالى
بالاسود.. رنا رئيس تخطف الانظار بقوامها المثالى
بالاسود.. رنا رئيس تخطف الانظار بقوامها المثالى

زوجة مسلم بالأسود.. والمطرب: "أخونك إزاي وأنا معايا غزال"

زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته
زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته
زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته

عمرو دياب يطرح حبيتِك.. تعرف على تفاصيل الألبوم

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

فيديو

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني تطرح «كيفك اليوم» عبر يوتيوب والمنصات الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد