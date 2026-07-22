بعد تلقي 102 ألف طلب.. الحكومة تمد التقديم على الوحدات البديلة للمستأجرين

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد فترة تقديم طلبات المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أنه يمكن للمواطنين التقدم للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة إما من خلال منصة مصر الرقمية عبر الرابط الإلكتروني www.digital.gov.eg أو من خلال ٥٠٠ مكتب بريد مميكن موزعة على جميع أنحاء الجمهورية بشرط امتلاك حساب مُفعل عبر منصة مصر الرقمية.

عدد الطلبات الواردة

ومن جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عدد الطلبات الواردة سواء من خلال منصة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب البريد المميكن، بلغت نحو ١٠٢ ألف طلب حتى الآن، بواقع ٩٩.٨ ألف طلب للوحدات السكنية و١٧٩٠ طلب للوحدات غير السكنية.

منح فرصة إضافية

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذا القرار يهدف إلى منح فرصة إضافية للمواطنين لتقديم طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي تٌقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

خطوات التقديم على السكن البديل

وأشارت إلى أن التقديم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة يتم بخطوات سهلة وميسرة، ويمكن للمواطنين التعرف عليها من خلال فيديو توضيحي لخطوات استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:

https://youtu.be/hyL2ekU50Kw

وأوضحت مي عبد الحميد أن مرحلة تقديم الطلبات لا تتضمن مطلقًا طلب إرفاق مستندات من قبل المواطنين، حيث يتم طلب مستندات الدخل وبعض المستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية في مرحلة لاحقة وهي مرحلة استيفاء المستندات.