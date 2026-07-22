نتجه لحرب إقليمية واسعة.. عبد المنعم سعيد يحذر من اتساع الصراع بالشرق الأوسط

حذر الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، من تصاعد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن المنطقة تمر بـ"أيام من القلق والحرج"، في ظل مؤشرات تنذر بالانزلاق نحو حرب إقليمية واسعة.



وقال "سعيد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، إن المنطقة تشهد أزمة حقيقية تتسع تدريجيًا، وتتداخل فيها عدة صراعات بدأت منذ أحداث السابع من أكتوبر، مرورًا بالحرب في غزة، ثم ما وصفه بـ"حرب الخليج الرابعة"، إلى جانب الأزمات الداخلية المرتبطة بوجود ميليشيات مسلحة ترفض تسليم أسلحتها.

وأضاف أن التصعيد يتواصل على مختلف الجبهات بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها أن الحرب لم تنتهِ، وأن واشنطن ستواصل استهداف المواقع التي تضم أجهزة الطرد المركزي داخل إيران.

وفي المقابل، أوضح أن إيران تلوح باستهداف المصالح الأمريكية وحلفائها في منطقة الخليج، مع استمرار توظيف أذرعها الإقليمية في التصعيد، لافتًا إلى التهديدات المتعلقة بمضيق باب المندب، وإعلان الحوثيين نيتهم فرض حظر على الملاحة المرتبطة بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الكاتب والمفكر السياسي أن التهديدات الحوثية تستدعي قدرًا كبيرًا من الاهتمام والدعم لمواجهتها، محذرًا من أن استمرار التصعيد على هذه الجبهات قد يدفع المنطقة إلى مرحلة أكثر خطورة من عدم الاستقرار.