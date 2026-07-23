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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي بأعضاء الجالية المصرية في الفلبين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس 23 يوليو، بأعضاء الجالية المصرية في جمهورية الفلبين، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة مانيلا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وبحضور السفير نادر زكي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الفلبين.

وأعرب عبد العاطي، خلال اللقاء، عن اعتزازه بالدور الوطني الذي تضطلع به الجالية المصرية في الفلبين، وإسهاماتها في تعزيز العلاقات المصرية – الفلبينية، مشيدًا بما يقدمه أبناء الجالية من صورة مشرفة تعكس مكانة مصر، وتسهم في مد جسور التواصل والتفاهم بين الشعبين.

 وأكد أن التواصل المستمر مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج أقصى درجات الرعاية والاهتمام، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم. 

كما استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة العمل القنصلي، والتوسع في رقمنة الخدمات القنصلية، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، فضلًا عن المبادرات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لتعزيز ارتباط أبناء الجاليات المصرية بوطنهم، وتعريفهم بالمزايا والتيسيرات التي توفرها الدولة لهم. 

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لمشاركة أبناء الجالية المصرية في الفلبين في النسخة السابعة من مؤتمر المصريين في الخارج يومي ٢ و٣ أغسطس ٢٠٢٦، مؤكدًا أن المؤتمر يمثل منصة مؤسسية للحوار المباشر بين المصريين بالخارج ومؤسسات الدولة، ويعكس حرص الدولة على الاستفادة من خبرات وإسهامات المصريين بالخارج في دعم جهود التنمية الوطنية، وتعزيز جسور التواصل معهم. 

وفي ختام اللقاء، دار حوار مفتوح مع أبناء الجالية، استمع خلاله الوزير عبد العاطي إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مختلف الموضوعات التي تهمهم، مؤكدًا حرص الوزارة على مواصلة تطوير آليات التواصل مع المصريين بالخارج، والاستجابة لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، بما يعزز ارتباطهم بالوطن.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي الجالية المصرية الفلبين الاجتماع الوزاري منظمة دول جنوب شرق آسيا السفير نادر زكي

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