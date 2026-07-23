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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنفيذ جهود مكثفة للنظافة وإزالة التعديات ومناقشة القضايا السكانية والاستجابة لشكاوى المواطنين ببني سويف

ازالات بني سويف
ازالات بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة تنفيذ خططها الميدانية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع المخلفات، والتصدي للتعديات والإشغالات، ومتابعة ملفات التصالح والتقنين، إلى جانب مناقشة القضايا السكانية والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين
ففي مركز ومدينة بني سويف، واصلت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري حملاتها المكثفة لرفع المخلفات والقمامة من عدد من الشوارع الرئيسية، شملت بدرخان والجمهورية والروضة وشارع 17 بمدينة بني سويف الجديدة وأحمد عرابي والإباصيري وكورنيش النيل وطريق السادات، كما نفذت إدارة الحدائق أعمالها بمحيط مبنى الرقابة الإدارية، وتقليم الأشجار أمام مسجد عمار بن ياسر وأمام مبنى الملاريا وبشارع الإباصيري، بالإضافة إلى تقليم أشجار النخيل بمساكن الشرطة العسكرية. وعلى مستوى القرى، تواصلت أعمال النظافة ورفع المخلفات من مصرف المحيط ومدخل الوحدة المحلية بإبشنا ومدخل قرية باها، إلى جانب إزالة عدد من التعديات، شملت إزالة حالات تعدٍ على أراضي زراعية بقرى بني عفان، باروط، فضلًا عن إزالة متغير مكاني بعزبة عزت التابعة لقرية باها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي مركز ومدينة الفشن، ترأس مدحت صلاح محمد رئيس المركز اجتماع اللجنة التنسيقية الفرعية للسكان، وتم مناقشة عدد من القضايا المجتمعية والسكانية المهمة، من بينها الإدمان، والبطالة، والزواج المبكر، والتسرب من التعليم، وإثبات القيد بالمدارس، بحضور محمد البحيري مدير وحدة السكان بالمحافظة، حيث تم استعراض الحلول والمقترحات وآليات التعاون مع الجهات الشريكة. وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات
وفي مركز ومدينة ببا، تابع أحمد علاء رئيس المركز أعمال استكمال مشروع تطوير مستشفى ببا المركزي والوقوف على معدلات التنفيذ، كما واصلت الوحدة المحلية حملات النظافة بالشوارع الرئيسية، ومنها بورسعيد، وبنك القاهرة، والأكاديمية، ومدرسة سان مارك، والمسجد الجديد قبلي، وخلف الأكاديمية، والمحمدي، وعزبة الفرحاتية، وعزبة قطب باشا، وتقسيم هشام سليم، وشارع الأتوبيس القديم، مع تفريغ الحاويات وتوريد أكثر من 55 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بسمسطا. وعلى مستوى القرى، تمكنت الوحدة المحلية بصفط راشين من سحب تجمعات المياه الناتجة عن كسر بالخط الرئيسي وإصلاح العطل، وصيانة كشافات الإنارة بقرية بني مؤمنة فيما شهدت قرية سدس رفع نواتج تطهير مصرف مدخل القرية، وإصلاح العطل بمأخذ المياه التابع لمحطة مياه الفقاعي.
 

وفي مركز ومدينة ناصر، واصلت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم تنفيذ حملات النظافة بالمدينة وقرية الشناوية، والتي شملت شارع الجيش، والمصرفين القبلي والبحري، وطريق الصحارة، ومنطقة المعهد الديني، وشارع بورسعيد، وأبو بكر الصديق، والمنشية، والشامية، وعزبة إبراهيم باشا، ونهضة مصر، وطريق السقاية، وشارع عظيم الدولة، ومنطقة بحري البلد، مع رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي. كما عقد رئيس المركز لقاءً مفتوحًا مع المواطنين لبحث عدد من الشكاوى والعمل على إزالة أسبابها، بالإضافة إلى اجتماع مع منسقي وحدة السكان لمناقشة أبرز القضايا والمشكلات التي تواجه القرى وسبل التعامل معها.
وفي مركز ومدينة سمسطا، وتحت إشراف أسامة يونس رئيس المركز، تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع بورسعيد ومحمود سليمان والجلاء و26 يوليو، أسفرت عن إزالة إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي وبروزات المحال والأسواق العشوائية والإعلانات غير المرخصة، مع التحفظ على المضبوطات بالتنسيق مع الجهات الأمنية. كما حررت إدارة البيئة 6 محاضر بيئية بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، فيما تم تنفيذ حملة لإزالة 6 حالات تعدٍ بالبناء المخالف بعزبة أبو سالم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وفي مركز ومدينة إهناسيا، تابع أحمد توفيق رئيس المركز انتظام العمل بالمركز التكنولوجي والإدارة الهندسية للإسراع في إنجاز ملفات التصالح والتقنين، كما تمت متابعة أعمال رفع التراكمات والمخلفات بطريق إهناسيا – وش الباب وتوريدها إلى مصنع تدوير المخلفات بسمسطا، بالإضافة إلى رفع مخلفات البناء وإزالة الأشواك بمحيط البنك الزراعي بقرية ننا، وتنظيف جانبي الطريق. وفي استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، استمرت أعمال سحب المياه الجوفية بقرية منيل هاني حفاظًا على سلامة المنازل، إلى جانب متابعة صرف حصة الأسمدة بجمعية شاويش الزراعية وحيازات قرية باها، واستمرار أعمال الصرف لمعالجة شكاوى الأهالي، فيما واصلت الوحدات القروية أعمال تمهيد الطرق وصيانة كشافات الإنارة، ومتابعة ملفات التصالح والتقنين، والتصدي لأي مخالفات بناء في مهدها.

 

بني سويف الفشن ببا

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