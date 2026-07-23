طرح فيلم خلي بالك من نفسك بالسينمات السعودية.. اليوم

تستقبل دور العرض السينمائي بالمملكة العربية السعودية، اليوم، فيلم خلي بالك من نفسك، من بطولة الفنان أحمد السقا وياسمين عبد العزيز.

وتدور أحداث «خلي بالك من نفسك» في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق، حيث يقدم قصة مليئة بالمواقف الطريفة والمشاهد المثيرة، في توليفة تستهدف جذب مختلف فئات الجمهور.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنان أحمد السقا، والفنانة ياسمين عبد العزيز، إلى جانب لبلبة، ومحمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف، بينما يحمل العمل العديد من المفاجآت سواء على مستوى الأحداث أو الشخصيات.

الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج Synergy Plus، فيما تتولى Synergy Film توزيعه داخل مصر، بينما تتولى Go Media توزيعه في الأسواق الخارجية، ضمن خطة لطرح الفيلم في عدد من الدول العربية والعالمية.