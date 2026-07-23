“نوستالجيا 80/90” تعيد زمن الفن الجميل إلى مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية

شهد مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث واصل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، تقديم العرض الدرامي الاستعراضي “نوستالجيا 80/90” في ليلته الثانية، وذلك ضمن فعاليات الموسم الصيفي 2026، بقيادة الدكتور كريم راشد.



ويحمل العرض فكرة وإخراج الفنان تامر عبد المنعم، ويستحضر أجواء الثمانينيات والتسعينيات، من خلال توليفة فنية تمزج بين الأغاني والاستعراضات والرقصات، في لوحة متكاملة أعادت إلى الجمهور ذكريات تلك الحقبة، وسط تفاعل كبير استمر حتى نهاية العرض.



ويشارك في تقديم العرض نخبة من المبدعين، حيث تتولى فرقة رضا تقديم الاستعراضات بتصميم محمد القذافي، فيما تقدم فرقة بورسعيد استعراضاتها بتصميم محمد أبو صالح، إلى جانب المادة الفيلمية لـشريف رضا، والديكور لـمحمد جابر، وتصميم الإضاءة لـعز حلمي، والمكياج لـإسلام عباس، والملابس لـرنا عبد الحميد، والموسيقى والتوزيع لـمحمد مصطفى، بينما يتولى أحمد شعراوي مهمة المخرج المنفذ.



ويأتي العرض ضمن خطة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية لتقديم أعمال فنية تجمع بين الأصالة والتجديد، وتستعيد ذاكرة الفن المصري، بما يعزز من دور الفنون الاستعراضية في الحفاظ على التراث وتقديمه برؤية معاصرة تناسب مختلف الأجيال.