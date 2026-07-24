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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ماس كهربائي.. حريق يلتهم شقة بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد طريق “أسيوط – سوهاج”،  بنطاق حي شرق مدينة سوهاج، اندلاع حريق هائل داخل شقة أحد المحامين؛ ما تسبب في احتراق محتوياتها بالكامل، قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية تقع على طريق "أسيوط–سوهاج"، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية.

وفور وصول القوات، تم التعامل مع ألسنة اللهب التي تصاعدت من الشقة، حيث تمكن رجال الإطفاء من محاصرة الحريق وإخماده بالكامل في وقت قياسي، ما حال دون انتقال النيران إلى الوحدات السكنية المجاورة، خاصة أن العقار يقع بمنطقة سكنية مكتظة.

وأظهرت المعاينة الأولية أن النيران التهمت الأثاث والأجهزة الكهربائية ومحتويات الشقة بالكامل، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات بين قاطني العقار أو رجال الحماية المدنية، واقتصرت الخسائر على التلفيات المادية.

وكشفت الفحوصات الأولية أن سبب اندلاع الحريق يرجح أن يكون ماسًا كهربائيًا، أدى إلى اشتعال النيران داخل الشقة، بينما تواصل الجهات المختصة أعمال الفحص للتأكد من ملابسات الواقعة واستبعاد وجود أي شبهة جنائية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع ندب المختصين لاستكمال المعاينة الفنية.

وتجدد الأجهزة المعنية تحذيراتها للمواطنين بضرورة إجراء الصيانة الدورية للتوصيلات الكهربائية، وعدم تحميل الوصلات بأحمال زائدة، والتأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية، خاصة خلال فصل الصيف، للحد من مخاطر اندلاع الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حريق نيران

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