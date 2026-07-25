برنامج علوم البيانات.. جامعة حلوان التكنولوجية تدعم السوق بخبراء في الذكاء الاصطناعي

في عالمٍ أصبحت فيه البيانات هي الوقود الحقيقي للاقتصاد الرقمي، تواصل جامعة حلوان التكنولوجية تقديم برامج أكاديمية تواكب متطلبات المستقبل، من خلال برنامج علوم البيانات (Data Science)، أحد أكثر التخصصات طلبًا في سوق العمل العالمي، والذي يؤهل الطلاب لقيادة مستقبل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وصناعة القرار الذكي.



ويُعد البرنامج بوابة حقيقية نحو وظائف المستقبل، حيث يجمع بين علوم الحاسب والرياضيات والإحصاء والذكاء الاصطناعي، ليمنح الطلاب القدرة على تحليل البيانات الضخمة، واستخراج المعلومات الدقيقة، وبناء نماذج تنبؤية ذكية تساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة ودقة في مختلف القطاعات.



ويعتمد البرنامج على أحدث المعايير الأكاديمية العالمية، ويجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، حيث يدرس الطلاب لغات البرمجة Python وR، إلى جانب تعلم الآلة، والذكاء الاصطناعي، وقواعد البيانات، وتحليل البيانات، والتصور البياني، بما يؤهلهم للتعامل مع أحدث التقنيات التي تقود الثورة الرقمية عالميًا.



كما يركز البرنامج على إعداد خريجين يمتلكون القدرة على تطوير حلول مبتكرة تعتمد على البيانات، وتصميم نماذج تعلم آلي متقدمة، وتحويل الكم الهائل من البيانات إلى معلومات تدعم التخطيط وصنع القرار، بما يسهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي والتنمية المستدامة.



ويفتح برنامج علوم البيانات بجامعة حلوان التكنولوجية آفاقًا مهنية واسعة أمام خريجيه للعمل في مجالات تحليل البيانات، وعلوم البيانات، وهندسة البيانات، وتقنيات التعلم الآلي، فضلًا عن فرص العمل في قطاعات الرعاية الصحية، والبنوك، والتسويق، والصناعة، والاتصالات، والجهات الحكومية، وغيرها من القطاعات التي أصبحت تعتمد على البيانات في رسم مستقبلها.



ويؤكد البرنامج التزام جامعة حلوان التكنولوجية بإعداد جيل من المتخصصين القادرين على قيادة الثورة الرقمية، وصناعة حلول ذكية تواكب تطورات العصر، ليصبح خريجوه من العناصر الأكثر طلبًا في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.