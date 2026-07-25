قوات التحالف الدولي تسقط طائرة مسيرة في محافظة أربيل بالعراق

أفادت مراسلة قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، بأن قوات التحالف الدولي أسقطت طائرة مسيرة في محافظة أربيل بالعراق.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "صابرين نيوز"، المقربة من الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق، بتعرض قواعد عسكرية أمريكية في مدينة أربيل، شمال البلاد، لهجوم، دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهجوم أو حجم الخسائر المحتملة.



ومن جانبه قال مسؤول أمريكي، إن القوات الأمريكية نفذت ضربة جوية استهدفت موقعًا أمنيًا إيرانيًا بالقرب من أحد المعابر الحدودية مع العراق.

وأضاف المسؤول، وفقًا لما نقلته شبكة «ABC News»، أن الضربة استهدفت موقعًا أمنيًا في المنطقة الحدودية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الموقع أو حجم الخسائر والأضرار الناتجة عن القصف.