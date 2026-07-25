وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري في الدوحة سبل تعزير العلاقات ومستجدات الأوضاع الإقليمية

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم /السبت / في الدوحة، وذلك بعد المشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الآسيان فى مانيلا.

ويأتي اللقاء في إطار المشاورات اليومية والتنسيق المستمر بين مصر وقطر، وأكد الوزيران خلال اللقاء الحرص المشترك على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطويرها في جميع المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري وفتح آفاقاً جديدة لمزيد من الشراكات الاستثمارية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين اتساقاً مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وتناول الوزيران أيضا تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أكدا على أهمية خفض التصعيد ومواصلة بذل الجهود من الأطراف الإقليمية، لاحتواء التوتر في المنطقة، وأهمية أن تسفر هذه الجهود عن التوصل لتهدئة والعودة للتفاوض والالتزام باستحقاقات مذكرة التفاهم واستئناف التفاوض بين الجانبين الأمريكي والإيراني.

وقد اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق لحين نجاح الجهود الخاصة بالتهدئة.

وعلى صعيد آخر، تناول الوزيران تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وشددا على أهمية تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكافة استحقاقات المرحلة الأولى والانتقال للمرحلة الثانية.