سوزان نجم الدين ورانيا ياسين وأبو رية في افتتاح المهرجان القومي للمسرح

انطلقت منذ قليل فعاليات افتتاح الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، وسط حضور لافت لعدد كبير من نجوم الفن والمسرح، الذين حرصوا على المشاركة في حفل الافتتاح.

وشهدت السجادة الحمراء حضور كل من سوزان نجم الدين، جيهان قمري، شريف خير الله، كمال أبو رية، محمود ياسين جونيور، ورانيا محمود ياسين، وفاء مكي ، هند عاكف إلى جانب عدد من الفنانين .

ومن المقرر أن تتضمن الدورة الجديدة مجموعة من العروض المسرحية والندوات والفعاليات الفنية، بمشاركة نخبة من المبدعين، في إطار دعم الحركة المسرحية المصرية والاحتفاء بتجاربها المختلفة.

وكان أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، تشكيل لجنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحي للدورة التاسعة عشرة، في إطار اهتمامه بدعم الكتابة المسرحية واكتشاف أصوات جديدة تثري حركة التأليف في مصر، باعتبار النص المسرحي الركيزة الأولى في صناعة العرض.

وأوضح الفنان محمد رياض، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، أن لجنة المسابقة يرأسها الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف، وتضم في عضويتها الناقد والكاتب محمد بهجت، والدكتور محمد سمير الخطيب، حيث تتولى اللجنة قراءة النصوص المشاركة واختيار الأعمال الفائزة وفق معايير فنية وإبداعية تضمن النزاهة والموضوعية.

وأشار رئيس المهرجان إلى أن مسابقة التأليف المسرحي تُقام سنويًا بهدف تشجيع الكُتّاب من مختلف الأجيال على تقديم نصوص جديدة تثري المكتبة المسرحية المصرية، مؤكدًا أن المسابقة تستقبل النصوص المكتوبة باللغة العربية الفصحى أو العامية المصرية، شريطة أن تكون أعمالًا أصيلة، ولم يسبق نشرها أو فوزها بأي جوائز، بما يسهم في اكتشاف مواهب جديدة وفتح آفاق أوسع أمام الإبداع المسرحي المصري.