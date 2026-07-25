الثانوية الأزهرية.. محافظ البحيرة تهنئ الأولى والثالثة على مستوى الجمهورية

هنأت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، طالبتي المحافظة سما هاني ومودة عمرو ، اللتين حققتا إنجازًا مشرفًا بحصولهما على المركزين الأول والثالث على مستوى الجمهورية بالقسم الأدبي في الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل النجاحات التي يحققها أبناء محافظة البحيرة، وتتويجًا لجهودهم في التحصيل العلمي.

وأكدت محافظ البحيرة -في تصريح لها اليوم/السبت/- على أن ذلك التفوق يعكس ما يتمتع به أبناء وبنات البحيرة من تميز علمي وإصرار على النجاح، ويُعد ثمرةً للاجتهاد والمثابرة والدعم المستمر للعملية التعليمية.

وحصلت الطالبة سما هاني محمد عبد المعطي المسلماني، بمعهد فتيات دمنهور بمنطقة البحيرة الأزهرية، على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمجموع 585 درجة بنسبة 99.15 %.

كما حصلت الطالبة مودة عمرو محمد السيد غنيم، بمعهد فتيات إدفينا بمنطقة البحيرة الأزهرية، على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بمجموع 580 درجة بنسبة 98.31 %.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على أن هذا الإنجاز المشرف يُمثل مصدر فخر واعتزاز لمحافظة البحيرة، ويعكس ما تتمتع به أبناء المحافظة من تميز علمي وإرادة قوية لتحقيق النجاح، مشيدةً بالدور الكبير الذي تقوم به الأسر في توفير البيئة الداعمة للتفوق، وبجهود الأزهر الشريف والقائمين على العملية التعليمية في إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.

وأعربت محافظ البحيرة عن خالص أمنياتها للطالبتين بدوام النجاح والتوفيق في مسيرتهما الجامعية والعلمية، وأن يكون ذلك التفوق بدايةً لمزيد من الإنجازات، بما يعزز مكانة المحافظة كإحدى المحافظات الرائدة في تحقيق التميز العلمي.

ووجهت محافظ البحيرة التهنئة إلى أسرتي الطالبتين، ومنطقة البحيرة الأزهرية، وإدارتي معهدي فتيات دمنهور وفتيات إدفينا، تقديرًا لجهودهم التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز المشرف، متمنيةً دوام النجاح والتفوق لجميع أبناء وبنات المحافظة في مختلف المراحل التعليمية.