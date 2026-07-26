محافظ الوادي الجديد تلتقي نقيب عام التمريض لدعم المنظومة الصحية والتعليمية

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، خلال زيارتها للمحافظة صباح اليوم؛ بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والدكتورة نانسي علاء الدين المشرف على إدارة التعليم الفني بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة، والدكتورة منال مسلم نقيب التمريض بالمحافظة؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم قطاع التمريض والارتقاء بالمنظومة الصحية والتعليمية بالمحافظة.

وتناول اللقاء مناقشة آليات دعم منظومة المدارس الفنية للتمريض والتوسع في إنشاء مدارس خاصة جديدة بالمراكز، تسهم في إتاحة فرص تعليمية أكبر لأبناء المحافظة وتوفير الكوادر اللازمة لدعم المنشآت الصحية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب بحث عدد من الملفات المتعلقة بتطوير بيئة العمل وتوفير سبل الدعم لأعضاء هيئة التمريض بالمحافظة.

من جانبها استعرضت المحافظ خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير بعض المباني بمركزي الخارجة والداخلة لإنشاء مدرستين خاصتين للتمريض( نظام ٥ سنوات).

كما ناقشت سبل الدعم اللازم للانتهاء من الأعمال و توفير التجهيزات والمعامل المطلوبة؛ لدخولهما الخدمة في أقرب وقت.