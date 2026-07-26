رئيس مدينة مرسى علم يتابع أعمال تطوير طريق أبو غصون ويشدد على سرعة التنفيذ

أجرى اللواء أ.ح. الدكتور ياسر مهنا الدميني، رئيس مدينة مرسى علم، جولة ميدانية لمتابعة أعمال رفع كفاءة طريق مرسى علم – أبو غصون، وذلك في إطار خطة تطوير شبكة الطرق وتحسين البنية التحتية بمدينة مرسى علم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على سلامة المواطنين.

ورافق رئيس المدينة خلال الجولة النائب جبريل محمود سعد، عضو مجلس النواب عن الدائرة الوسطى، حيث تفقدا سير العمل بالطريق التابع للهيئة العامة للطرق والكباري، واطلعا على مراحل التنفيذ وآليات التطوير المستخدمة لرفع كفاءة الطريق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمستخدميه.

وأكد اللواء ياسر مهنا الدميني أن المنطقة المركزية التاسعة بالهيئة العامة للطرق والكباري بدأت تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الطرق الواقعة داخل نطاق مدينة مرسى علم، بما يسهم في رفع كفاءتها وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسيولة المرورية.

وخلال الجولة، شدد رئيس المدينة على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإنجاز الأعمال، مع تنفيذ المشروع وفق المواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين ودعم حركة التنقل والسياحة بالمدينة.

وأشار إلى أن أعمال تطوير الطرق تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين البنية التحتية بمدن جنوب البحر الأحمر، بما يتواكب مع جهود الدولة في دعم التنمية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.