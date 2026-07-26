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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مرسى علم يتابع الخدمات ويستمع لمطالب أهالي أبو غصون ووادي الجمال

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أجرى اللواء الدكتور ياسر مهنا الدميني، رئيس مدينة مرسى علم، جولة ميدانية شملت قرية أبو غصون ومنطقتي وادي الجمال والقلعان جنوب المدينة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على احتياجات الأهالي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الجولات الميدانية وتحسين مستوى الخدمات بالمناطق النائية.

ورافق رئيس مرسى علم خلال الجولة النائب جبريل محمود سعد، عضو مجلس النواب عن الدائرة الوسطى، حيث كان في استقبالهما رئيس القرية وعدد من مشايخ وعربان المنطقة، الذين عرضوا أبرز المطالب والاحتياجات المتعلقة بالخدمات الأساسية والتنمية.

وخلال اللقاء، استمع رئيس مرسى علم إلى مقترحات الأهالي، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية التجمعات البدوية والمناطق الحدودية، من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية.

وأشار الدميني إلى أن الدولة تمضي في تنفيذ خطط تنموية متكاملة لتطوير القرى والمناطق النائية، والقضاء على مظاهر العشوائية، بما يضمن توفير بيئة معيشية آمنة ومستقرة لأبناء هذه المناطق.

وعلى هامش الجولة، تفقد رئيس مرسى علم الوحدة الصحية بقرية أبو غصون، وراجع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما اطمأن على توافر الأدوية داخل الصيدلية، مشددًا على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل وتواجد الأطقم الطبية لضمان تقديم خدمة صحية متميزة.

كما شملت الجولة زيارة مركز شباب أبو غصون، حيث تابع مستوى الأنشطة والخدمات المقدمة للشباب وأهالي القرية، مؤكدًا أهمية دعم المراكز الشبابية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتنمية قدرات النشء والشباب وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية.

الغردقة البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر مرسى علم

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