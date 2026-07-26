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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

غدًا الاثنين.. المجلس الأعلى للثقافة ينعقد للتصويت على جوائز الدولة لعام 2026

جوائز الدولة
جوائز الدولة
جمال الشرقاوي

يرأس الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، اجتماع المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف العزازي، للتصويت على جوائز الدولة لعام 2026 في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

ويُعقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس الأعلى للثقافة المعيّنين بصفتهم الشخصية، إلى جانب الأعضاء بحكم مناصبهم، ومن بينهم وزراء السياحة والآثار، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، إضافة إلى ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، منها: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمجلس الأعلى للجامعات، والنقابات الفنية، فضلًا عن رؤساء الهيئات والقطاعات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة.

وينقسم الاجتماع إلى جزأين؛ يبدأ الأول بحضور جميع الأعضاء، سواء بحكم مناصبهم أو بصفتهم الشخصية، لمناقشة الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمال المجلس، فيما يُخصص الجزء الثاني للتصويت على جوائز الدولة، ويقتصر حضوره على الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وفقًا لقانون الجوائز.

وتبدأ جلسة منح الجوائز بالنظر في اعتماد قوائم الترشيحات لجوائز الدولة التشجيعية للشباب دون سن الأربعين، والتي تتضمن 32 جائزة، تبلغ قيمة كل منها 50 ألف جنيه، بواقع 8 جوائز في مجال الفنون، و8 جوائز في مجال الآداب، و8 جوائز في مجال العلوم الاجتماعية، و8 جوائز في مجالي العلوم الاقتصادية والقانونية. 
ثم ينتقل المجلس إلى التصويت على القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة السيادية (النيل، والتقديرية، والتفوق) لعام 2026.

وتتضمن القوائم القصيرة المعروضة للتصويت ما يلي:

أولًا: جائزة النيل للمبدعين المصريين(تُمنح جائزة واحدة في كل مجال، قيمتها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية، ويتم اختيار اسم واحد فقط).

في الفنون:

الفنان فاروق حسني.

أ.د. محمد شاكر.

في الآداب:

الشاعر محمد الشهاوي.

أ.د. يوسف نوفل.

في العلوم الاجتماعية:

أ.د. أحمد يوسف أحمد.

أ.د. ممدوح الدماطي.

ثانيًا: جائزة النيل للمبدعين العرب(جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية، ويتم اختيار اسم واحد فقط).

أ.د. علي جعفر العلاق.

الفنان يوسف أحمد.

ثالثًا: جوائز الدولة التقديرية(وتتضمن 10 جوائز، تبلغ قيمة كل جائزة 200 ألف جنيه وميدالية ذهبية).

في الفنون (ثلاث جوائز، ويتم اختيار ثلاثة أسماء):

أ.د. أحمد فؤاد حسن.

أ.د. السيد عبده سليم.

أ.د. محمد أبو الخير.

أ.د. محمد العالوي.

الفنان محمد صبحي.

الخطاط خضير البورسعيدي.

في الآداب (ثلاث جوائز، ويتم اختيار ثلاثة أسماء):

الكاتب أحمد فضل شبلول.

الأديب جار النبي الحلو.

الكاتب درويش الأسيوطي.

الكاتب شعبان يوسف.

أ.د. ماري تريز عبد المسيح.

أ.د. محمد نجيب التلاوي.

في العلوم الاجتماعية (أربع جوائز، ويتم اختيار أربعة أسماء):

أ.د. ابتسام الجعفراوي.

أ.د. أنور مغيث.

أ.د. عاطف منصور.

أ.د. عصام الزناتي.

أ.د. ليلى عبد المجيد.

أ.د. صفي الدين خربوش.

أ.د. محمد شومان.

أ.د. مجدي الجزيري.

رابعًا: جوائز الدولة للتفوق(وتتضمن 7 جوائز، تبلغ قيمة كل جائزة 100 ألف جنيه وميدالية فضية).

في الفنون (جائزتان، ويتم اختيار اسمين):

المخرج المسرحي أحمد عبد الجليل.

أ.د. سيف الإسلام صقر.

أ.د. عاطف عوض.

أ.د. مايسة عبد الغني.

في الآداب (جائزتان، ويتم اختيار اسمين):

الشاعر والكاتب جميل عبد الرحمن.

الكاتب الروائي سعيد نوح.

أ.د. شيرين أبو النجا.

الكاتب والمسرحي محمد عبد الحافظ ناصف.

في العلوم الاجتماعية (ثلاث جوائز، ويتم اختيار ثلاثة أسماء):

أ.د. أحمد القناوي.

أ.د. السيد العربي.

أ.د. رباب خليفة.

أ.د. عبد السلام نوير.

أ.د. فايزة الحسيني.

أ.د. منى علي الحديدي.

ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي رسمي، يُعلن خلاله عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2026.

الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير الثقافة المجلس الأعلى للثقافة الدكتور أشرف العزازي

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